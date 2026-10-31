В Россию привезли новый клон Geely Monjaro: что это за автомобиль и где его продают дешевле «китайца»

В России появился еще один вариант Geely Monjaro — Renault Grand Koleos корейской сборки. Наряду с «оригиналом» и выпускаемой в Нижнем Новгороде Volga K50 этот кроссовер продается на классифайдах как из наличия, так и под заказ.

Все найденные предложения сосредоточены в ДФО. Как выяснили «Автоновости дня», во Владивостоке новый Renault Grand Koleos можно заказать по цене от 4 500 000 рублей. Для сравнения, Geely Monjaro по «прайсу» стоит от 4 599 990 до 4 954 990 рублей.

За 4 500 000 рублей компания из столицы Приморья готова привезти автомобиль в комплектации Iconic. В ее оснащение входят датчики давления в шинах, 19-дюймовые легкосплавные диски, электропривод и обогрев боковых зеркал, бесключевой доступ с дистанционным запуском двигателя, кнопка запуска двигателя, двухзонный климат-контроль, кожаный мульти-руль и кожаная отделка сидений.

Также в комплектации заявлены электропривод двери багажника, электростеклоподъёмники на всех дверях, система выбора режима движения, электрорегулировки, подогрев и вентиляция передних сидений, атмосферная подсветка интерьера и мультимедийная система с сенсорным дисплеем диагональю 12,3 дюйма и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto.

Перед пассажиром установлен экран такого же размера. Кроме того, автомобиль оснащен беспроводной зарядкой для смартфона, голосовым управлением, 8 динамиками аудиосистемы, полностью светодиодной оптикой, датчиками света и дождя, камерой кругового обзора с парктрониками и электронными ассистентами водителя.

Фото: Автоновости Дня

Гибридная силовая установка E-Tech от Renault включает 1,5-литровую бензиновую «турбочетверку», тяговый электромотор, трехступенчатую трансмиссию DHT Pro и мотор-генератор. Привод у кроссовера передний. Суммарная отдача системы достигает 245 л. с. и 540 Нм крутящего момента.

Судя по объявлениям, из наличия сейчас доступны как минимум два автомобиля. Оба выполнены в комплектации Espirit Alpine, а их стоимость составляет 5 000 000 рублей.

От стандартных машин такие кроссоверы отличаются более крупными 20-дюймовыми колесными дисками и фирменным Alpine-декором с черными глянцевыми акцентами и специальными шильдиками. В салоне установлены комбинированные кресла с контрастной прострочкой и вставками из замши/микрофибры. Передние сиденья получили усиленную боковую поддержку.

В числе особенностей Espirit Alpine также числятся измененные настройки амортизаторов и рулевого управления, фирменный режим движения Alpine в селекторе и усиленные тормоза. Кроме того, автомобиль получил оригинальное ПО мультимедийного комплекса и цифровой «приборки» с графическими темами Alpine, а также улучшенную аудиосистему.

Автомобили, доступные из наличия, оснащены 2,0-литровым 211-сильным турбированным двигателем. Он работает вместе с классическим восьмиступенчатым «автоматом» и системой полного привода.

Тем временем в октябре в России появились прямые скидки на кроссоверы отечественного бренда Volga. Флагманская модель K50, которая тоже является «клоном» Geely Monjaro, с учетом выгоды в 100 тыс. рублей предлагается минимум за 4 249 000 рублей.

Ранее в России начались штучные поставки новых кроссоверов Renault Koleos второго поколения по параллельному импорту. Стоимость одного из таких автомобилей составила 3 700 000 рублей.

Автор: Иван Бахарев