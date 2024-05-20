Новый Suzuki с надежным двигателем появился в продаже в России. Сколько стоит этот автомобиль?

Автомобильные дилеры и частные продавцы активно предлагают новые хэтчбеки Suzuki Baleno в России для тех автолюбителей, которые ценят сочетание надежности и доступной цены. По информации портала «Автоновости дня», цены на модель третьего поколения начинаются от 2 000 000 рублей.

Например, в Самаре за указанную сумму можно купить хэтчбек 2023 года выпуска. Автомобиль предлагается в богатой комплектации, включая систему кругового обзора, проекцию на лобовое стекло, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя и другие опции.

На немного более высокую цену, 2 200 000 рублей, можно найти новую модель Baleno в комплектации GLX в Екатеринбурге. Этот вариант также обещает интересные опции, такие как медиасистема с крупным тачскрином, Bluetooth, круиз-контроль и другие функции, делая покупку привлекательной для многих потенциальных покупателей.

В других городах России цены на аналогичные модели также довольно привлекательные: в Воронеже - 2 390 000 рублей, в Новосибирске - 2 400 000 рублей, а в Ставрополе и Самаре - от 2 449 000 и 2 450 000 рублей соответственно. В Москве, где новинку представил один из официальных дилеров Suzuki, цена может достигать 2 589 000 рублей.

Важно отметить, что технически все модификации хэтчбеков Baleno идентичны и очень просты в уходе. Они оснащены 1,5-литровым двигателем, который работает в паре с четырехступенчатым автоматом от японской компании Aisin.