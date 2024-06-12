Доступный и удобный семейный Mitsubishi теперь доступен в России по приятной цене.

В России по-прежнему можно найти новые компактвэны Mitsubishi Xpander, которые завоевали популярность в странах Юго-Восточной Азии благодаря сочетанию доступной цены и высоких потребительских характеристик. По данным «Автоновости дня», цены на эти автомобили на одном из сайтов объявлений начинаются от 2 550 000 рублей.

Один из жителей Самары выставил на продажу новый Xpander 2023 года выпуска за указанную сумму. Хотя конкретная комплектация не была уточнена, все Xpander обычно оснащены кондиционером, камерой заднего вида, 16-дюймовыми литыми дисками, круиз-контролем, мультифункциональным рулем, медиасистемой с 8-дюймовым экраном, Bluetooth, шестью динамиками, бортовым компьютером и третьим рядом сидений, который легко складывается вместе со вторым, увеличивая объем багажника.

В других регионах России аналогичный автомобиль 2024 года выпуска предлагается по разной цене: в Тюмени – за 2 700 000 рублей, в Магнитогорске – за 2 789 000 рублей, а в Москве минимальная цена составляет 2 890 000 рублей. Кроме того, такие компактвэны доступны к приобретению в Архангельске, Рязани, Липецке, Тамбове, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге.

Технически все модели Mitsubishi Xpander идентичны. Под капотом у них установлен 1,5-литровый 105-сильный атмосферный двигатель с цепным приводом ГРМ, который работает в паре с четырехступенчатым автоматическим трансмиссией. У всех Xpander только передний привод.

Производство данных компактвэнов налажено в Индонезии, и они поставляются не только в эту страну, но и в другие регионы Юго-Восточной Азии (Таиланд, Филиппины и др.), а также в Африку, Латинскую Америку и на Ближний Восток.

Ранее было объявлено, что Mitsubishi Outlander четвертого поколения, не успевший официально появиться на российском рынке, теперь доступен через параллельный импорт. Сейчас его можно приобрести у дилеров, частных лиц и специализированных предпринимателей за минимальные 3 390 000 рублей.