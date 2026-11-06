В Россию привезли добротный семейный кроссовер Nissan: сколько теперь стоит привычный X-Trail

Кроссовер Nissan X-Trail третьего поколения, ранее выпускавшийся в локализованной российской версии, теперь поставляют в Россию из Китая. «Автоновости дня» выяснили, что речь идет о рестайлинговых автомобилях 2025—2026 года выпуска с атмосферным двигателем, который позволяет оформить льготный утильсбор.

Китайские Nissan X-Trail нового «третьего» поколения во всех комплектациях оснащаются 2,0-литровым «атмосферником» мощностью 151 сила. Двигатель работает в связке с вариатором CVT и передним приводом. Стоимость автомобилей, доступных в наличии, начинается от 2 595 000 рублей.

Именно в такую сумму новый X-Trail оценила компания из Омска на одном из классифайдов. Кроссовер представлен в богатой комплектации Leading. В ее оснащение входят полностью светодиодная оптика, легкосплавные диски, панорамная крыша с люком, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, двухзонный климат-контроль и электрорегулировки передних сидений.

Также автомобиль получил медиасистему с сенсорным дисплеем и фирменный набор электронных ассистентов Nissan. Среди них — адаптивный круиз-контроль, система кругового обзора 360°, а также системы контроля слепых зон и предотвращения столкновений.

Еще один такой кроссовер продают в Оренбурге за 2 650 000 рублей. В описании объявления отдельно отмечается, что цена может быть рассчитана с учетом льготного утильсбора, а не коммерческого. При использовании коммерческого «утиля» стоимость такого X-Trail превышает 3 000 000 рублей.

Фото: Автоновости Дня

В Москве один из автосалонов уже включил полный утильсбор в стоимость автомобиля и продает такой кроссовер за 3 330 000 рублей. Частный продавец из подмосковного Раменского просит за «китайский» Nissan X-Trail 3 500 000 рублей. В Липецке и Петрозаводске автомобили выставлены по 3 690 000 рублей.

Самые высокие цены предлагают крупные официальные дилеры Nissan, которые предоставляют на машины собственную гарантию. В Санкт-Петербурге стоимость таких кроссоверов начинается от 3 560 000 рублей, в Екатеринбурге — от 3 799 000 рублей. В Москве цены стартуют от 3 820 000 и зачастую достигают 4 150 000 рублей.

Фото: Автоновости Дня

География продаж «третьего» Nissan X-Trail становится еще шире, если рассматривать поставку под заказ. Помимо перечисленных городов, привезти кроссовер готовы в Ставрополе, Самаре, Саратове, Воронеже, Калининграде, Нижнем Новгороде, Смоленске, Мурманске, Архангельске, Магнитогорске, Вологде, Перми, Брянске и Владивостоке.

Ранее стало известно о начале продаж в России рамного внедорожника Nissan Patrol седьмого поколения благодаря параллельному импорту. Его мировая премьера состоялась на Ближнем Востоке два года назад. Как выяснили «Автоновости дня», автомобиль можно заказать или приобрести из наличия по цене от 10 500 000 рублей.

Автор: Иван Бахарев