Kia привезла в Россию кроссовер с надежным двигателем, способным преодолеть более 600 тысяч километров.

Отсутствие официальных поставок автомобилей Kia в Россию уже более двух лет открывает двери для альтернативных способов приобретения. Один из таких способов - параллельный ввоз кроссоверов Kia KX1 китайской сборки, которые стали доступны российским покупателям за 1 950 000 рублей, согласно данным портала "Автоновости дня".

На сегодняшний день за указанную сумму новый KX1 2023 года выпуска предлагается автолюбителям из Барнаула. Однако продавец не предоставил информацию о комплектации автомобиля, а также не добавил фотографии в объявление.

Фото: Автоновости Дня

Свой вариант кроссовера Kia KX1 2022 года выпуска за 2 430 000 рублей выставил на продажу официальный дилер Kia из Санкт-Петербурга. Автомобиль предлагается в комплектации Sunroof, которая включает в себя множество опций, начиная от кожаного мульти-руля и заканчивая медиасистемой с поддержкой Apple CarPlay.

В то же время, дилер Kia из Москвы запросил за аналогичный KX1 уже 2 570 000 рублей. В его ассортименте также присутствует версия Fun Edition, которая стоит 2 410 000 рублей и лишена ряда опций, таких как климат-контроль и круиз-контроль.

Объявления об автомобилях на рынке также свидетельствуют о наличии у дилеров значительного количества кроссоверов Kia KX1, в основном 2023 года выпуска. Все машины оснащены 100-сильным бензиновым двигателем объемом 1,4 литра, который работает в паре с шестиступенчатым автоматом.

По отзывам владельцев, при правильном обслуживании и использовании рекомендованных материалов ресурс двигателя значительно превышает заводские показатели. В случае, если официальный ресурс двигателя составляет 200 тыс. км, то некоторые владельцы без проблем проезжали на таком моторе 400 тыс. и даже 600 тыс. км.

На российском рынке альтернативой Kia KX1 сейчас выступают китайские аналоги, цены на которые начинаются от двух миллионов рублей. Например, Omoda C5 в базовой комплектации 2024 года стоит 2 179 900 рублей, Chery Tiggo 4 Pro без учета скидок доступен за 2 220 000 рублей, а Geely Coolray начальной версии оценивается дилерами в минимум 2 344 990 рублей.

Ранее появилась информация о возобновлении поставок бюджетных седанов Kia Pegas в Россию. Согласно данным "Автоновости дня", на крупных площадках продаж уже можно найти около пятидесяти таких автомобилей, привезенных в страну альтернативными способами.