Accord дороже Camry прибыл в Россию.

Дизайнеры компании "Хонда" внесли радикальные изменения во внешний вид и интерьер седана. Представленный новый "Аккорд" оснащен передовыми электронными системами помощи водителю, а также современной мультимедийной системой, совместимой как со смартфонами, так и с iPhone.

Согласно информации, "Аккорд" стоит дороже, чем "Camry". Московский дилер предлагает своим клиентам верхнюю комплектацию автомобиля по цене 6,2 миллиона рублей, однако имеется возможность получить максимальную скидку в размере 800 тысяч. Помимо этого каждому новому владельцу обещают гарантированное техническое обслуживание на протяжении 3 лет или до пробега 100 тысяч километров.

Ранее сообщалось, что на российском рынке будет представлена абсолютно новая модель Honda.