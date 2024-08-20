Главная Новости Кроссовер Новый кроссовер Suzuki 2024 года уже в России.
Новости

Новый кроссовер Suzuki 2024 года уже в России.

Новейшие кроссоверы Suzuki Grand Vitara уже доступны у официальных дилеров в России. Автомобили 2024 года выпуска оцениваются в 4,11 млн рублей. Длина кроссовера составляет 4 345 мм.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
20.08.2024, 07:41·1 мин
single
Фото: Carsweek.ru

Новейшие кроссоверы Suzuki Grand Vitara уже доступны у официальных дилеров в России. Автомобили 2024 года выпуска оцениваются в 4,11 млн рублей. Длина кроссовера составляет 4 345 мм. Под капотом находится атмосферный мотор – его рабочий объем составляет 1,5 литра, а отдача достигает 103 л.с.

Работает он в тандеме с классическим «автоматом». Такое сочетание является одним из самых надежных и точно проверенных временем. Также отметим наличие системы полного привода. Из оснащения отметим большое количество электронных помощников – при старте в гору, на спуске, а также помощь торможении.

В салоне разместилось современное головное устройство с тачскрином.

Есть связь со смартфоном с помощью технологий Android Auto и CarPlay. Также добавили беспроводную зарядку для смартфонов.

Фото: Carsweek.ru
Фото: Carsweek.ru

А тем временем на российском рынке появилась еще одна модель от компании Suzuki. Речь идет о SX4, ценник на который достиг 4 млн рублей.

Источник

Suzuki (42)Кроссовер (280)Японские (106)Suzuki Кроссовер (2)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
СтатьиОбзорыТесты

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация