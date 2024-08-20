Новый кроссовер Suzuki 2024 года уже в России.

Новейшие кроссоверы Suzuki Grand Vitara уже доступны у официальных дилеров в России. Автомобили 2024 года выпуска оцениваются в 4,11 млн рублей. Длина кроссовера составляет 4 345 мм. Под капотом находится атмосферный мотор – его рабочий объем составляет 1,5 литра, а отдача достигает 103 л.с.

Работает он в тандеме с классическим «автоматом». Такое сочетание является одним из самых надежных и точно проверенных временем. Также отметим наличие системы полного привода. Из оснащения отметим большое количество электронных помощников – при старте в гору, на спуске, а также помощь торможении.

В салоне разместилось современное головное устройство с тачскрином.

Есть связь со смартфоном с помощью технологий Android Auto и CarPlay. Также добавили беспроводную зарядку для смартфонов.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

А тем временем на российском рынке появилась еще одна модель от компании Suzuki. Речь идет о SX4, ценник на который достиг 4 млн рублей.