Новый рамный внедорожник Tank 700 начинают продавать в России

В Россию начали поступать первые рамные внедорожники Tank 700. Директор отдела продаж в сегменте розничной торговли компании «Авилон» Илья Петров сообщил, что дилер поставил Tank 700 с целью превратить его в тестовый автомобиль для клиентских тест-драйвов.

По мнению высокопоставленного менеджера, россиянам наибольший интерес могут представлять внедорожники в самой топовой комплектации. Исторические данные показывают, что в России предпочтение отдаётся внушительным внедорожникам в максимальной комплектации. Такую же тенденцию эксперты наблюдали на примере китайских моделей GAC GS8, Geely Monjaro и Tank 500.

Tank 700 позиционируется как флагманская модель. Этот внедорожник планируется к продаже на российском автомобильном рынке в вариантах с 354-сильным трёхлитровым бензиновым двигателем и в гибридной версии.

Суммарная мощность гибридной трансмиссии достигает 422 лошадиных сил.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено о том, что в конце 2024 года на российский рынок выйдет ещё один крупный рамный внедорожник из Китая под названием Tank 800.