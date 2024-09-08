Цены на автомобили пяти марок поднялись в России за неделю. Какова теперь их стоимость?

Первая неделя сентября не разочаровала любителей автомобилей в России — множество брендов обновили цены на свои модели. Портал «Автоновости дня» провел собственный анализ и представил список машин, цены на которые изменились с 1 по 7 сентября 2024 года.

Компания «Москвич» первой обновила свои прайс-листы, убрав самую доступную версию седана «Москвич 6» и заменив ее на аналогичную версию 2024 года, что привело к увеличению минимальной цены на модель на 64 тысячи рублей — теперь она составляет 2 200 000 рублей.

Belgee из Белоруссии не стала убирать комплектации, а лишь увеличила цены на свой второй кроссовер X70, увеличив стоимость всех версий на 20 тысяч рублей.

Geely из Китая также пересмотрела цены на свои модели — кроссовер Atlas Pro и седан Emgrand подорожали на 20 тысяч рублей в каждой комплектации.

Chery подняла цены на две модели: Tiggo 8 Pro Max и Tiggo 4 Pro 18 Years Edition. Хотя цена осталась той же, изменения в скидках сделали модели дороже на 30-120 тысяч рублей.

УАЗ также не остался в стороне — все модели стали дороже, за исключением коммерческих автомобилей «Профи». Цены выросли из-за обновленных прайс-листов на машины 2024 года выпуска.

Однако не все автомобили подорожали. Бренд Exeed снизил цену на свой рестайлинговый кроссовер LX, а Jaecoo представил новую версию своего кроссовера J7 под названием Urban, что сделало модель доступнее за 400 тысяч рублей.

Более того, продажи новых автомобилей в стране стремительно растут. Минпромторг сообщил, что с начала 2024 года по август было продано 1 173 614 новых автомобилей, что на 52% больше, чем годом ранее (773 235 шт.).