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Редкий «Москвич» с двигателем Renault появился на продаже в России

Редкий «Москвич-2142» с французским двигателем Renault F3R и полной комплектацией продают за два миллиона рублей. В нем кондиционер, гидроусилитель руля и 112-сильный мотор.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
23.12.2024, 11:21·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

В России представлен уникальный шанс стать обладателем редкого седана «Москвич» с индексом «2142», собранного на конвейере в далеком 1999 году. Этот экземпляр оснащен редким для данной модели французским двигателем Renault F3R, а также полной комплектацией, включая электропакет.

Цена автомобиля составляет два миллиона. Предыдущий владелец этого отечественного седана провел тщательную реставрацию, заменив оперение на оригинальное, обработав все швы и покрасив их, а также установив новые пороги и задние арки.

Этот «Москвич» оснащен кондиционером, гидроусилителем руля и электростеклоподъемниками, а его двигатель в паре с 5-ступенчатой коробкой передач развивает 112 лошадиных сил. За историю этого автомобиля сменилось целых шесть владельцев, причем один из них держал седан у себя в собственности почти 19 лет.

Точное количество выпущенных «Москвичей-2142» сложно назвать, однако представленный на продажу экземпляр имеет номер «0545».

Ранее также стало известно, сколько зарабатывал сборщик автомобилей «Москвич» в 2024 году.

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