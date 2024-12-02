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Ввод обязательной маркировки моторных масел планируется в России

Правительство РФ приняло решение о введении обязательной маркировки смазочных материалов и моторных жидкостей с 1 сентября 2025 года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию от Кабмина.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
02.12.2024, 16:01·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Правительство РФ приняло решение о введении обязательной маркировки смазочных материалов и моторных жидкостей с 1 сентября 2025 года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию от Кабмина. Согласно нововведениям, продукцию необходимо будет маркировать в рамках системы мониторинга за оборотом товаров под названием «Честный знак».

Уже с 1 марта следующего года производители, продавцы и импортеры определенных видов смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей должны будут пройти регистрацию в системе «Честный знак», как сообщают «Известия». Начиная с 1 сентября участники рынка обязаны будут маркировать упаковку и предоставлять информацию в специальную систему маркировки. До 31 августа 2025 года допускается ввод на рынок смазочных материалов без маркировки.

Крайний срок для маркировки складских запасов смазочных материалов и автомобильных жидкостей, произведенных или ввезенных до 1 сентября 2025 года, установлен на 31 октября 2025 года.

Напомним, что с июля 2024 года в России уже действует проект по маркировке моторных масел. А обязательная маркировка шин в стране действует уже длительное время.

Как отмечалось ранее агентством «АВТОСТАТ», в Минпромторге разрабатывается проект постановления правительства о проведении эксперимента по маркировке автомобильных запчастей. Следовательно, возможно, что проводимый эксперимент также станет обязательным порядком в будущем.

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