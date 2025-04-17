В России впервые заметили рестайлинговый кроссовер Haval F7 в кузове купе

Кроссовер Haval F7 на внутреннем рынке известен как Monster или Divine Beast. Купеобразной версии такой паркетник не имеет. Как пишет «Российская газета», вариант со скошенной крышей новый F7 может получить в России.

На это намекают снимки, опубликованные каналом «Хавал Клуб». По всей видимости, на фото попал купеобразный кроссовер, снимавшийся в рекламе. Официальных комментариев или анонса российского дебюта нового кросс-купе Haval F7x не было.

Стандартный Haval F7 у российских дилеров стоит 2,85 - 3,65 млн рублей (за машины 2025 года) с двигателями на полтора и два литра и отдачей 150 и 192 л.с. Коробка передач – «робот» на семь ступеней. Привод может быть передним или полным.

Ранее наш портал рассказывал, что внедорожник Haval H7 с ценником от 3,5 миллиона специально улучшили для рынка России.