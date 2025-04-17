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В России впервые заметили рестайлинговый кроссовер Haval F7 в кузове купе

Haval F7: новый купеобразный кроссовер Monster или Divine Beast в России. Стоимость, двигатель, привод - главные характеристики модели. Haval H7 также подготовлен для российского рынка.
РедакцияР
Редакция
17.04.2025, 15:41·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Кроссовер Haval F7 на внутреннем рынке известен как Monster или Divine Beast. Купеобразной версии такой паркетник не имеет. Как пишет «Российская газета», вариант со скошенной крышей новый F7 может получить в России.

На это намекают снимки, опубликованные каналом «Хавал Клуб». По всей видимости, на фото попал купеобразный кроссовер, снимавшийся в рекламе. Официальных комментариев или анонса российского дебюта нового кросс-купе Haval F7x не было.

Стандартный Haval F7 у российских дилеров стоит 2,85 - 3,65 млн рублей (за машины 2025 года) с двигателями на полтора и два литра и отдачей 150 и 192 л.с. Коробка передач – «робот» на семь ступеней. Привод может быть передним или полным.

Ранее наш портал рассказывал, что внедорожник Haval H7 с ценником от 3,5 миллиона специально улучшили для рынка России.

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