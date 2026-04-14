В России неожиданно представили обновлённый кроссовер Haval: названа цена нового Haval F7x 2026 года

В России официально представили обновленный купе-кроссовер Haval F7x 2026 модельного года. Автомобиль заметно преобразился: теперь у него более спортивный экстерьер с яркими деталями, улучшенный по характеристикам двигатель и специальный антихром-пакет, а в салоне появились новые эргономичные решения.

Более мощный двигатель

Одним из ключевых обновлений стал модернизированный 2,0-литровый бензиновый турбомотор. Его мощность и крутящий момент увеличились: теперь эти показатели составляют 231 л. с. и 380 Нм против прежних 192 л. с. и 320 Нм. Благодаря этим изменениям время разгона до 100 км/ч уменьшилось с 9,4 до 7,8 секунды.

Двигатель теперь соответствует стандарту «Евро-6», а расход топлива в смешанном режиме остался на уровне 8,5 литра на 100 км. Трансмиссия осталась прежней — семиступенчатый «робот» с двойным «мокрым» сцеплением.

Каждая комплектация Haval F7x по-прежнему оснащается полным приводом Torque-On-Demand с интеллектуальной электрогидравлической муфтой для подключения задней оси. Для разных дорог и погод предусмотрено шесть режимов движения, включая «Снег», «Песок» и «Бездорожье». В передней части использованы стойки МакФерсон, а задняя подвеска — многорычажная.

Пакет «антихром»

Кросс-купе Haval F7x 2026 модельного года теперь оснащается заводским антихром-пакетом. В рамках этой опции в черный глянец окрашены решетка радиатора, 19-дюймовые легкосплавные диски, молдинги боковых окон, а также фирменные эмблемы. Оттеняют их новые хромированные наконечники двойных патрубков выхлопа и выделяющиеся красные тормозные суппорты.

Изменения в интерьере и мультимедиа

В салоне обновленного F7x появились эргономические новшества. Кнопка электронного стояночного тормоза, которую ранее можно было активировать только через меню мультимедийной системы, теперь перенесена на центральную консоль между сиденьями. Площадка для беспроводной зарядки стала мощнее — ее мощность теперь достигает 50 Вт, а само устройство оснащено активным охлаждением.

Мультимедийная система дополнена приложением «Смарт виджет», предоставляющим водителю возможность персонализировать медиасистему и настраивать быстрые клавиши. Экран теперь можно разбить на отдельные области — для управления климатом, аудиосистемой, просмотра информации о погоде и параметрах автомобиля.

Еще одна новинка – «Плавающий виджет». Он всегда виден на экране, отображая текущую скорость и предоставляя уведомления о смене трека, подключении Bluetooth, USB и о Wi-Fi точках доступа.

Модель Haval F7x оснащается платформой «Яндекс Авто» с доступом к основным онлайн-сервисам, а теперь владельцам стал доступен и онлайн-сервис «VK Видео» для просмотра видео прямо на центральном дисплее. Для этого не требуется заводить аккаунт – контент доступен сразу.

Расширены и функции удаленного доступа через сервисы GWM Connection — с помощью Яндекс Станции и голосового помощника Алиса возможно дистанционно взаимодействовать с автомобилем: запускать двигатель, включать подогрев сидений и проверять или блокировать двери.

Цены на обновленный Haval F7x

Комплектация Цена «Премиум» 3 799 000 руб. «Техно+» 3 999 000 руб.

Производство обновленного Haval F7x налажено на заводе компании в Тульской области. Автомобиль адаптирован к эксплуатации в российских условиях: все сиденья и рулевое колесо обогреваются, предусмотрены подогрев лобового стекла и форсунок омывателя, увеличенный бачок для омывающей жидкости, антикоррозийное покрытие и аккумулятор повышенной емкости. Продажи новинки стартуют во втором квартале 2026 года.

В пятницу Haval также анонсировал рестайлинг внедорожного кроссовера Dargo для российского рынка, объявив цены и новые опции: внедорожник получил обновленный мотор, доработанный внешний вид и расширенный мультимедийный функционал. Переднеприводные версии были убраны из линейки.

Автор: Иван Бахарев