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Тренд на снижение цен на новые автомобили заметен в России в апреле

Рост цен на параллельные автомобили: апрельский анализ и тренды. Как изменились цены на авто в России в последний месяц. Больше всего подорожали китайские модели, но есть и доступные варианты. Рынок автомобилей в апреле: продажи превысили 100 тысяч единиц.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
07.05.2025, 09:21·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

В сегменте параллельных автомобилей, наоборот, зафиксирован рост средних цен. По данным аналитиков, за апрель цены выросли на 41 тысячу, достигнув отметки в 9,16 миллионов рублей. В прошлом апреле цены были на 11 процентов ниже.

Самое значительное снижение цен на автомобили отмечено в Ростовской и Челябинской областях, а также в республике Адыгея. С другой стороны, в прошлом месяце автомобили подорожали в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Снижение цен в апреле получили кроссоверы Livan X6 Pro (-5,4%; 2,58 миллиона), X3 Pro (-4%; 1,82 миллиона), а также Chery Tiggo 7 Pro Max (-2,4%; 2,96 миллиона), обновленный Chery Tiggo 4 (-2%; 2,41 миллиона) и премиальный Exeed VX за 6,17 миллиона, цена на который снизилась на 2 процента.

Согласно данным, китайские модели JAC JS6 (2,79 миллиона), Hongqi H5 (4,76 миллиона) и большой рамный внедорожник Tank 700 (10,77 миллиона) подорожали на три процента и более.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что в апреле объем продаж на российском авторынке впервые с начала года превысил отметку в 100 тысяч экземпляров.

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