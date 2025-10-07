Импорт автомобилей из Китая в Россию увеличился в четыре раза: названы 10 самых популярных моделей

В ожидании возможного пересмотра порядка начисления утилизационного сбора, который может повлиять на стоимость отдельных типов автомобилей, на российском рынке зафиксирован ощутимый рост импорта легковых машин из Китая. Об этом сообщил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

По информации эксперта, только в сентябре из Китая в Россию было доставлено 9 900 подержанных легковых автомобилей. Для сравнения, в августе объем импорта составил 7 850 автомобилей, что означает прирост сразу на 25%. Кроме того, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, поставки выросли в четыре раза: тогда было ввезено всего 2 450 автомобилей.

Самые ввозимые автомобили из Китая

В рейтинг крупнейших по объему ввоза марок вошли Toyota (1 793 автомобиля), Honda (1 389 машин), а также Volkswagen (1 372 экземпляра). Также среди популярных брендов фигурируют BMW, Audi, Hyundai, Changan, Geely, Kia и Haval.

Если рассматривать конкретные модели, первую пятерку по объему ввоза в Россию заняли Toyota Corolla (471 автомобиль), Toyota RAV4 (428 автомобилей), Honda Breeze (295 единиц), BMW X3 (285 штук), а также Honda CR-V (274 автомобиля).

Сергей Целиков отметил, что на автомобили из Китая в сентябре пришлось 20,4% всех подержанных легковушек, прибывших в Россию. Получается, что каждый пятый ввозимый автомобиль — китайского происхождения.

Ранее стало известно о начале поставок из Китая обновленных кроссоверов Nissan Qashqai второго поколения, известных на китайском рынке под названием Qashqai Glory. Эти автомобили производятся на базе совместного предприятия Dongfeng-Nissan. Согласно информации одной из популярных торговых площадок, стоимость таких машин начинается от 2 миллионов рублей.

Автор: Иван Бахарев