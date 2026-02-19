В России началось полномасштабное производство минивэнов Sollers SF1

Группа «Соллерс» объявила о запуске серийного производства новой 7-местной пассажирской версии минивэна Sollers SF1 на заводе «Соллерс Алабуга». Как информирует пресс-служба компании, автомобиль включён в перечень транспортных средств для работы в такси, который утверждён Минпромторгом. Уже сейчас модель доступна для предварительного заказа у официальных дилеров по цене 2 250 000 рублей. Первые серийные машины поступят в продажу с началом весны этого года.

Появление пассажирской версии SF1 расширило ассортимент бренда, который выпускается на универсальном сборочном конвейере предприятия. Производственный процесс осуществляется по полному циклу, охватывающему сварку, катафорезное антикоррозионное покрытие кузова методом погружения, дальнейшую окраску и финальную сборку.

Каждый готовый экземпляр проходит детальную проверку, в которую входит осмотр компонентов, тест систем электрики, оценка состояния салона, а также контроль качества лакокрасочного слоя и сварных швов. Дополнительно минивэн подвергают испытанию на герметичность в дождевой камере с имитацией «тропического ливня». На специально оборудованном треке с искусственным дорожным покрытием оценивается работа подвески и наличие посторонних шумов.

В рамках подготовки к производству модели предприятие провело модернизацию участка вклейки боковых стекол, а также ввело новые операции, связанные с оснащением салона. Среди них — установка сидений, климатической системы и других внутренних элементов.

Минивэн Sollers SF1 рассчитан на перевозку шести пассажиров, совмещая маневренность обычного легкового автомобиля с функциональностью микроавтобуса. Свободный доступ на подземные паркинги обеспечивает высота кузова в 1,9 метра.

Техническая часть новинки включает турбированный мотор объемом 1,5 литра, развивающий 136 л.с., который отвечает стандарту «Евро-5». Двигатель приспособлен для использования бензина марки АИ-92 и сочетается с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

В стандартной комплектации Sollers SF1 оснащён фронтальными подушками безопасности, антиблокировочной системой (АБС), системой курсовой устойчивости (ESC), дисковыми тормозами на всех колёсах, кондиционером и подогревом руля, передних сидений, зеркал и форсунок омывателя. Комплектация также предусматривает задние парктроники, электропривод боковых стекол и зеркал, штатную аудиосистему, противотуманные фары и светодиодные дневные ходовые огни.