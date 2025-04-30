Российские автодилеры увеличили среднюю скидку на автомобили до 21%

По данным сервиса, на сегодняшний день наблюдается позитивная тенденция на рынке автомобилей - «рынке клиента». Дилеры меняют свою стратегию, предлагая потенциальным покупателям более привлекательные условия для покупки новых машин.

На определенные модели и комплектации максимальная скидка может достигать 50% от стоимости автомобиля. Средняя скидка при оформлении кредита в первом квартале составила 11%, за трейд-ин - 7%, за покупку КАСКО - 2%.

Самые значительные скидки (при усреднении) наблюдались в Москве и Санкт-Петербурге – 24%. В то же время, наименьшие скидки при покупке нового автомобиля зафиксированы в Башкортостане – 15%.

Чаще всего со скидками продавались модели Lada Granta и Niva Travel (средняя скидка 19%), а также «Веста» (выгода до 20%). Среди зарубежных автомобилей наибольшие скидки можно было получить на Chery Tiggo 7 Pro Max (27%), Chery Tiggo 4 Pro (26%) и Haval Jolion (17%).

Фото: Carsweek.ru

Однако нормальному развитию российского автомобильного рынка мешает избыточное наличие автомобилей на складах – около полумиллиона машин без владельцев. Эксперты опасаются, что все эти запасы могут привести к кризису в продажах.