Цены на два семейных кроссовера белорусской сборки упали в России

Марка VGV радует своих клиентов более выгодными ценами на кроссоверы. Обновленные версии моделей VGV U70 Pro и VGV U75 Plus теперь доступны по более привлекательным условиям, сообщает портал "Автоновости дня". Согласно информации, скидки распространяются как на автомобили 2024 года выпуска, так и на модели 2025 года.

Наибольшую экономию в размере 150 000 рублей получат покупатели кроссовера U70 Pro в базовой версии Comfort на пять мест 2024 года производства. Четыре другие модификации этого же года, включая трехрядные варианты, также подешевели на 100 000 рублей.

Согласно новой ценовой политике, цены на прошлогодние модели стартуют от 2 149 900 рублей. Максимальная цена достигает 2 549 900 рублей за семиместную версию в комплектации Executive.

Фото: Carsweek.ru

Новейший кроссовер этого года, представленный на российском рынке менее месяца назад, доступен со скидкой в 100 000 рублей для комплектаций Lifestyle и Executive. Начальная версия (с пятью или семью местами) остается по старым ценам (от 2 299 900 рублей). С учетом скидки, цены варьируются от 2 449 900 до 2 449 900 рублей.

Кроссовер VGV U75 Plus также стал доступнее за счет снижения цен на 100-150 тысяч рублей. Для моделей прошлого года цены варьируются от 2 699 900 до 2 699 900 рублей. Впервые кроссоверы 2025 года доступны со скидкой, цены на них начинаются от 2 849 900 до 3 049 900 рублей (с экономией в 100 000 рублей).

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено о крупных скидках на автомобили марки Bestune в России, где экономия может достигать до 600 000 рублей.