Популярные кроссоверы белорусской сборки существенно подешевели в России. Каковы их цены?

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Белорусские кроссоверы Belgee стали более доступными для российских покупателей. Хотя цены остались неизменными, специальные выгоды предлагаемые дилерами выросли на 60-110 тыс. рублей. Это позволит сэкономить на 2-4,5% больше, сообщили журналисты «Автоновости дня».

На модель Belgee X50 в прошлогодних версиях выгода увеличилась на 60 тыс. рублей, достигнув отметки в 290 тыс. рублей. В новых комплектациях 2025 года, выгода увеличилась на 110 тыс. рублей, составляя 160 тыс. рублей.

Цены на Belgee X50 с учетом выгоды

Комплектация Цена «Специальная выгода» Active (2024 г. в.) 2 189 990 руб. 290 000 руб. Style (2024 г. в.) 2 300 190 руб. 290 000 руб. Prestige (2024 г. в.) 2 400 190 руб. 290 000 руб. Active (2025 г. в.) 2 319 990 руб. 160 000 руб. Style (2025 г. в.) 2 430 190 руб. 160 000 руб. Prestige (2025 г. в.) 2 530 190 руб. 160 000 руб.

Belgee X50 является аналогом Geely Coolray. Он оснащен 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 150 л.с. и семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением и передним приводом.

Аналогично, Belgee X70, который является версией Geely Atlas Pro, также получил увеличение выгоды на 60-110 тыс. рублей в зависимости от года выпуска.

Цены на Belgee X70 с учетом выгоды

Комплектация Цена «Специальная выгода» Active 2WD (2024 г. в.) 2 575 990 руб. 310 000 руб. Style 2WD (2024 г. в.) 2 775 990 руб. 310 000 руб. Style 4WD (2024 г. в.) 2 696 190 руб. 310 000 руб. Prestige 4WD (2024 г. в.) 2 896 190 руб. 310 000 руб. Prestige+ 4WD (2024 г. в.) 2 871 190 руб. 310 000 руб. Active 2WD (2025 г. в.) 3 071 190 руб. 260 000 руб. Style 2WD (2025 г. в.) 3 071 190 руб. 260 000 руб. Style 4WD (2025 г. в.) 3 271 190 руб. 260 000 руб. Prestige 4WD (2025 г. в.) 3 176 190 руб. 260 000 руб. Prestige+ 4WD (2025 г. в.) 3 376 190 руб. 260 000 руб.

Belgee X70 также предлагает два варианта силовых агрегатов: 1,5-литровый 150-сильный турбомотор с шестиступенчатым «автоматом» и 177-сильный турбированный двигатель в системе «мягкого гибрида».

Недавно Belgee X50 вошел в ТОП-5 самых продаваемых автомобилей в России, находясь на пятом месте. За неделю было продано 741 машина, опередив бестселлер Chery — кроссовер Tiggo 7 Pro Max.

Автор: Иван Бахарев