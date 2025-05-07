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Популярные кроссоверы белорусской сборки существенно подешевели в России. Каковы их цены?

Belgee X50 и X70 стали доступнее: цены и выгода увеличились. Автомобили российской сборки по скидкам можно приобрести с экономией до 4,5%.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
07.05.2025, 06:52·3 мин
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Фото: Автоновости Дня

Новости в мире автомобилей:

Белорусские кроссоверы Belgee стали более доступными для российских покупателей. Хотя цены остались неизменными, специальные выгоды предлагаемые дилерами выросли на 60-110 тыс. рублей. Это позволит сэкономить на 2-4,5% больше, сообщили журналисты «Автоновости дня».

На модель Belgee X50 в прошлогодних версиях выгода увеличилась на 60 тыс. рублей, достигнув отметки в 290 тыс. рублей. В новых комплектациях 2025 года, выгода увеличилась на 110 тыс. рублей, составляя 160 тыс. рублей.

Цены на Belgee X50 с учетом выгоды

КомплектацияЦена«Специальная выгода»
Active (2024 г. в.)2 189 990 руб.290 000 руб.
Style (2024 г. в.)2 300 190 руб.290 000 руб.
Prestige (2024 г. в.)2 400 190 руб.290 000 руб.
Active (2025 г. в.)2 319 990 руб.160 000 руб.
Style (2025 г. в.)2 430 190 руб.160 000 руб.
Prestige (2025 г. в.)2 530 190 руб.160 000 руб.

Belgee X50 является аналогом Geely Coolray. Он оснащен 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 150 л.с. и семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением и передним приводом.

Аналогично, Belgee X70, который является версией Geely Atlas Pro, также получил увеличение выгоды на 60-110 тыс. рублей в зависимости от года выпуска.

Цены на Belgee X70 с учетом выгоды

КомплектацияЦена«Специальная выгода»
Active 2WD (2024 г. в.)2 575 990 руб.310 000 руб.
Style 2WD (2024 г. в.)2 775 990 руб.310 000 руб.
Style 4WD (2024 г. в.)2 696 190 руб.310 000 руб.
Prestige 4WD (2024 г. в.)2 896 190 руб.310 000 руб.
Prestige+ 4WD (2024 г. в.)2 871 190 руб.310 000 руб.
Active 2WD (2025 г. в.)3 071 190 руб.260 000 руб.
Style 2WD (2025 г. в.)3 071 190 руб.260 000 руб.
Style 4WD (2025 г. в.)3 271 190 руб.260 000 руб.
Prestige 4WD (2025 г. в.)3 176 190 руб.260 000 руб.
Prestige+ 4WD (2025 г. в.)3 376 190 руб.260 000 руб.

Belgee X70 также предлагает два варианта силовых агрегатов: 1,5-литровый 150-сильный турбомотор с шестиступенчатым «автоматом» и 177-сильный турбированный двигатель в системе «мягкого гибрида».

Недавно Belgee X50 вошел в ТОП-5 самых продаваемых автомобилей в России, находясь на пятом месте. За неделю было продано 741 машина, опередив бестселлер Chery — кроссовер Tiggo 7 Pro Max.

Автор: Иван Бахарев

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Belgee (55)

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