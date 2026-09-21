В России заметно снизились цены на две модели Bestune: сколько теперь стоят лифтбек B70 и флагманский кроссовер T90 и в чём нюанс

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Компания Bestune пересмотрела цены в России на лифтбек B70 и флагманский кроссовер T90. Снижение составило 15,96–23,78%, однако фактическая стоимость автомобилей осталась прежней из-за изменения принципа отображения скидок. Об этом сообщает «Автоновости дня» по итогам мониторинга российского авторынка.

В новых прайс-листах рекомендованные розничные цены и прямые скидки больше не указаны отдельно. Вместо них появилась единая «сезонная цена», которая на 500–900 тыс. рублей ниже прежних РРЦ. При этом итоговая стоимость машин с учётом ранее действовавших прямых скидок не изменилась. В Bestune уточняют, что «сезонная цена» — это рекомендованная розничная цена (РРЦ) за вычетом прямой скидки. Таким образом, изменился только способ представления цен.

Bestune B70

Сезонные цены на лифтбек Bestune B70 находятся в диапазоне от 2 294 000 до 2 803 000 рублей. Относительно прежних РРЦ стоимость версий с 1,5-литровым двигателем уменьшилась на 550 тыс. рублей, а модификаций с двухлитровым мотором — на 800 тыс. рублей.

Фото: Автоновости Дня

Цены Bestune B70

Комплектация Цена Изменение «Наслаждение» / Enjoyment

1.5T, 160 л. с., 7DCT, FWD 2 294 000 ₽ −550 000 ₽ (−19,34%) «Престиж» / Prestige

1.5T, 160 л. с., 7DCT, FWD 2 497 000 ₽ −550 000 ₽ (−18,05%) «Престиж» / Prestige

2.0T, 217 л. с., 6AT, FWD 2 653 000 ₽ −800 000 ₽ (−23,17%) «Мастер» / Master

2.0T, 217 л. с., 6AT, FWD 2 803 000 ₽ −800 000 ₽ (−22,20%)

Базовые версии Bestune B70 оснащены 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 160 л. с. и крутящим моментом 258 Н·м. В паре с ним работает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач. Двухлитровый мотор развивает 217 л. с. и 340 Н·м, а также агрегатируется с 6-ступенчатым автоматом Aisin. Все комплектации имеют передний привод.

Длина лифтбека составляет 4855 мм, ширина — 1840 мм, высота — 1455 мм. Колёсная база равна 2800 мм, а дорожный просвет достигает 110 мм. Багажное отделение вмещает 440 литров, но после складывания задних сидений его объём увеличивается до 930 литров.

С 1,5-литровым двигателем Bestune B70 разгоняется до 100 км/ч за 9,3 секунды, а с двухлитровым — за 7,8 секунды. Максимальная скорость составляет соответственно 200 и 230 км/ч. В зависимости от комплектации автомобиль может получить панорамный люк, систему кругового обзора на 540 градусов, адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон и систему экстренного торможения.

Bestune T90

Для кроссовера Bestune T90 2024 года выпуска сезонные цены установлены в пределах от 2 632 000 до 3 174 000 рублей. Автомобили 2025 года выпуска предлагаются по цене от 2 992 000 до 3 281 000 рублей.

Фото: Автоновости Дня

Цены Bestune T90

Комплектация Цена Изменение «Люкс» / Luxury

2024 г. в., 1.5T, 160 л. с., 7DCT, FWD 2 632 000 ₽ −500 000 ₽ (−15,96%) «Благородство» / Noble

2024 г. в., 1.5T, 160 л. с., 7DCT, FWD 2 789 000 ₽ −600 000 ₽ (−17,70%) «Люкс» / Luxury

2024 г. в., 2.0T, 245 л. с., 8AT, FWD 2 885 000 ₽ −900 000 ₽ (−23,78%) «Благородство» / Noble

2024 г. в., 2.0T, 245 л. с., 8AT, FWD 3 024 000 ₽ −900 000 ₽ (−22,94%) «Флагман» / Flagship

2024 г. в., 2.0T, 245 л. с., 8AT, FWD 3 174 000 ₽ −900 000 ₽ (−22,09%) «Люкс» / Luxury

2025 г. в., 2.0T, 245 л. с., 8AT, FWD 2 992 000 ₽ −900 000 ₽ (−23,12%) «Благородство» / Noble

2025 г. в., 2.0T, 245 л. с., 8AT, FWD 3 131 000 ₽ −900 000 ₽ (−22,33%) «Флагман» / Flagship

2025 г. в., 2.0T, 245 л. с., 8AT, FWD 3 281 000 ₽ −900 000 ₽ (−21,53%)

В начальных комплектациях Bestune T90 используется 1,5-литровый турбомотор мощностью 160 л. с. и крутящим моментом 258 Н·м. Двигатель работает в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Более дорогие версии оснащаются двухлитровым агрегатом, который развивает 245 л. с. и 380 Н·м, а также 8-ступенчатым автоматом Aisin.

Кроссовер имеет длину 4718 мм, ширину 1880 мм и высоту 1710 мм. Колёсная база достигает 2772 мм, объём топливного бака составляет 60 литров. Все версии, указанные в прайс-листах, имеют передний привод.

Модификация с младшим двигателем разгоняется до 100 км/ч за 9,3 секунды. Для варианта с двухлитровым мотором этот показатель составляет 7,6 секунды. Максимальная скорость равна соответственно 200 и 220 км/ч. В оснащение отдельных комплектаций входят панорамный люк, система кругового обзора на 540 градусов, адаптивный круиз-контроль, автоматическая парковка, мониторинг слепых зон и система экстренного торможения.

Ранее Bestune увеличил прямые скидки в России на лифтбек B70 и версии кроссовера T90 с двухлитровым двигателем. У B70 изменения коснулись автомобилей с обоими моторами, а у T90 — комплектаций со старшим силовым агрегатом.

До этого российские автодилеры связали снижение продаж новых автомобилей в августе с корректировкой скидочных программ и цен на отдельные модели. Представитель отрасли также назвала среди причин высокую стоимость кредитования и осторожное поведение покупателей.