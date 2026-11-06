Главная Новости Toyota Продажи электромобилей в России достигли рекордного уровня: названы самые популярные модели октября
Новости

Продажи электромобилей в России достигли рекордного уровня: названы самые популярные модели октября

Продажи новых электромобилей в России в октябре 2026 года достигли рекорда: реализовано 4030 машин, а доля электрокаров выросла до 3% на авторынке.
РедакцияР
Редакция
06.11.2026, 09:12·2 мин
single
Фото: Автоновости Дня

В октябре 2026 года в России реализовали 4030 новых электромобилей. По сравнению с октябрём прошлого года показатель вырос в 2,5 раза. Аналитик Сергей Целиков назвал результат абсолютным рекордом за всю историю своих наблюдений. Доля электромобилей в продажах новых легковых автомобилей достигла 3%.

Для сравнения, годом ранее российские покупатели приобрели в октябре 1614 электрокаров. В первом полугодии 2026 года доля таких машин на рынке новых легковых автомобилей составляла 0,6%, в июле — 1,3%, в августе — 1,9%, а в сентябре — 2,6%. В октябре показатель увеличился до рекордных 3%.

Лидером октябрьского рейтинга наиболее продаваемых «чистых» электрокаров в России стал китайский Changan Qiyuan Q05. Его продажи составили 1085 автомобилей. На второй позиции оказалась Toyota BZ3X с результатом 983 машины.

Третье место занял отечественный Evolute I-Joy липецкой сборки: за месяц реализовали 593 экземпляра. Далее в списке расположились UMO 5, проданный в количестве 395 машин, и Avatr 11 с результатом 95 автомобилей.

Ранее сообщалось, что отечественный UMO 5 с полнофункциональной платформой сервисов «Яндекса» стал лидером продаж новых электромобилей в России по итогам последней недели октября. По данным Сергея Целикова, кроссвэн обошёл Changan Qiyuan Q05 и Toyota BZ3X.

В середине октября Сергей Целиков также сообщил о снижении продаж электромобилей и подключаемых гибридов в России. По мнению аналитика, интерес к этим автомобилям уменьшился на фоне нормализации ситуации с топливом в стране и временного завершения программ господдержки.

Автор: Иван Бахарев

Источник

Changan (267)Toyota (554)Evolute (78)AVATR (31)Umo (30)Qiyuan (1)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Статьи

EXEED EXLANTIX: философия чистой энергии

Редакция·24.03.2026
НовостиСтатьи

Ли Авто | Li Auto объявляет цену и старт предзаказа на Ли Л9 Ливис | Li L9 Livis нового поколения

Редакция·10.09.2026
СтатьиНовости

EXEED представил гибридный кроссовер EXLANTIX EТ с новым интерьером

Редакция·19.01.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация