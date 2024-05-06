Старый и очень редкий Mercedes-Benz 190 выставлен на продажу в России.

В соответствии с информацией, опубликованной на портале motor.ru, специалисты оценили стоимость редкого автомобиля Mercedes-Benz 190E Evo II выпуска 1990 года в России, и она составила 49,8 млн рублей.

Известно, что данный автомобиль был выпущен ограниченным тиражом - всего 500 экземпляров.

Модификация Evo II отличается более агрессивным внешним обликом, улучшенной подвеской, мощными тормозными механизмами и 2,5-литровым 235-сильным четырехцилиндровым двигателем.

Владельцем этого уникального автомобиля является итальянский автогонщик Чезаре Пердиза, который за все время владения проехал на нем всего 28 000 километров.

Также было объявлено, что в России быстрее чем за 100 часов нашел своего покупателя коллекционный Aston Martin из 1980-х годов.