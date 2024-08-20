RAM 1500: в России стоимость пикапа сильно завышена

Один из российских дилеров предложил к продаже новый пикап Ram 1500, выпущенный в 2023 году. Цена на автомобиль внушительная – 11 млн рублей.

Однако, благодаря скидкам, возможно купить его за 9 850 000 рублей. Автомобиль оснащен гибридным двигателем на основе 5,7-литрового мотора, снабженного стартер-генератором 48 Вольт. Мощность достигает 395 л.с.

Особенностями модели являются 8-ступенчатая автоматическая коробка передач и полный привод. Высота дорожного просвета составляет 208 мм, что делает пикап подходящим для бездорожья.

В России появилась версия Limited, предлагающая цифровую панель приборов, двухзонный климат-контроль, дистанционный запуск, кожаный салон и другие интересные функции.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

В то же время появилась информация, что пикап Ram 1500 Classic скоро перестанет производиться, став историей на фоне выхода новой модели на рынок.