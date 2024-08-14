В России был представлен новый внедорожник российского производства

На мероприятии «Армия-2024» был представлен свежий внедорожник отечественного производства. Автомобиль разработан для перевозки личного состава, доставки грузов и буксировки прицепов как на дорогах, так и в сложных условиях местности. Кроме того, он призван облегчить повседневную деятельность военнослужащих и должностных лиц разных звеньев, информирует издание «Российская газета».

Длина автомобиля составляет около пяти метров, дорожный просвет – 250 мм, что обеспечивает его возможность прохождения водных преград до метра глубиной. Авто оснащено дизельным двигателем объемом 2,5 литра и мощностью 150 лошадиных сил. Он работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Привод – полный. Передняя подвеска независимая, задняя – на рессорах.

В салоне автомобиля установлена современная приборная панель с монитором между приборами спидометра и тахометра. Также доступна мультимедийная система с сенсорным дисплеем, двухзонный климат-контроль и электронные активаторы режимов трансмиссии.

Внутренняя отделка салона включает элементы искусственной кожи и ткани. Мягкие вставки предусмотрены в дверях. Несмотря на внушительную длину около пяти метров, в автомобиле отсутствует третий ряд сидений, зато есть обширный багажник. На втором ряду расположены три отдельных кресла.

По информации с мероприятия «Армия-2024», новый отечественный внедорожник получил название «Комбат» и сконструирован на оригинальной раме с применением компонентов полноприводного автомобиля «Соболь NN». Проект представляет собой дальнейшее развитие идеи, заложенной в проекте «Стрела».