В России начнут производить новый отечественный пикап. Первые фотографии и информация

Ведущая Нижегородская компания «Промтех» готовит к выходу на автомобильный рынок инновационный продукт — пикап «Капитан», разработанный на базе китайской модели Huanghai N2 с оригинальными доработками. По данным китайских производителей, автомобиль имеет «шасси высокого уровня, сравнимого с Bentley», и «дизайн шасси, аналогичный Toyota Land Cruiser», сообщает издание Quto.

В основе автомобиля используется 2,5-литровый турбодизель Isuzu мощностью 129 лошадиных сил, работающий в паре с шестиступенчатой «механикой» и прочным подключаемым полным приводом. Грузоподъемность пикапа достигает отметки в 1200—1400 килограммов.

Фото: Автоновости Дня

Согласно планам «Промтеха», первоначально пикапы будут производиться массовым способом, а затем запустят полный цикл сборки, включая сварку кузовов, которые будут полностью собраны на российских заводах. Также в планах компании внести изменения в шасси, но пока нет конкретики по этому поводу.

Фото: Автоновости Дня

Отмечается, что на данный момент журналистам представили только «мулы», на которых проводятся испытания возможностей китайской платформы в плане грузоподъемности, проходимости и удобства обслуживания. В будущем «Промтех» планирует выпустить целый ряд различных модификаций на базе этой платформы.

Ранее специалисты из компании «Промтех» разработали увеличенную версию фургона LADA Largus под названием Kub. Автомобиль получил увеличенный грузовой отсек объемом 4,9 кубометра, увеличенный задний свес до 700 миллиметров, заднюю пневмоподвеску и прочную сварную раму, обшитую пластиковыми панелями.