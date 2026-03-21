В России представят огромный кроссовер Voyah с уровнем комфорта «Майбаха»: раскрыты комплектации

К премиальному автомобильному рынку России готовится присоединиться новый игрок. Как стало известно, крупный кроссовер Voyah Taishan поступит в продажу на территории страны в 2026 году. Модель будет доступна в двух версиях — Max и Max+. Обе комплектации получат шестиместный интерьер и оснащены параллельной гибридной установкой. Об этом сообщает издание «Китайские автомобили».

Один из официальных дилеров Voyah поделился деталями оснащения будущего кроссовера. Уже базовая модификация будет оборудована складным потолочным экраном с диагональю 21,4 дюйма для пассажиров на задних рядах. В перечень оснащения также войдет аудиосистема Voyah Sound из 26 динамиков, функция беспроводной зарядки телефонов, а также системы обогрева и вентиляции всех сидений. К тому же, кресла первого и второго ряда будут предлагаться с 10-точечным массажем.

В топовых исполнениях Voyah Taishan заявлен трехзонный климат-контроль и 13-литровый холодильник, а рулевое колесо получит электропривод и множество функций. Центральная панель будет представлена 16,1-дюймовым тачскрином мультимедийной системы, а цифровая приборная панель составит 10,25 дюйма. Дополняет «картину» проекционный дисплей с элементами дополненной реальности, выведенный на лобовое стекло.

Комплектация Max+ заявлена с рядом технологичных решений. Среди них — установленный на крыше LiDAR, система из трёхкамерной пневматической подвески и легкосплавные диски размером 22 дюйма. Двери и пороги получают электроприводы, доступна двухсекционная панорамная крыша, фары Huawei Xpixel с проекцией, а пассажиры второго ряда смогут управлять функциями через сенсорные экраны в подлокотниках. Аудиосистема в Max+ включает уже 32 динамика. Среди особенностей также вращающаяся задняя ось с максимальным углом поворота 8 градусов — этот элемент уменьшает радиус разворота автомобиля с 6,2 до 5,4 метра.

По объявлениям на популярных классифайдах, российские дилеры Voyah уже начали принимать предзаказы на модель. Сейчас заказать кроссовер можно исключительно в наиболее оснащенной комплектации Max+. Стоимость подобной версии варьируется и находится в промежутке от 10,5 до 10,7 млн рублей, в зависимости от конкретной дилерской сети.

Voyah Taishan выделяется и габаритами. По размеру этот кроссовер можно сравнить с Mercedes-Maybach GLS, если бы данный автомобиль был официально представлен в России. Длина новинки — 5,2 метра, ширина — 2 метра, а высота — 1,8 метра. Колесная база достигает 3,1 метра, что делает автомобили чуть длиннее популярного китайского Li Auto L9.

Автомобиль оснащён параллельной гибридной системой, куда входит бензиновый двигатель объемом 1,5 литра и мощностью 150 л. с., а также пара электромоторов с совокупной отдачей 517 л. с. Аккумулятор емкостью 65 кВт·ч обеспечивает до 350 километров пробега на электротяге по циклу CLTC. В гибридном режиме при полном баке запас хода увеличивается до 1120 километров.

Ранее также сообщалось, что в 2026 году на российском рынке появится еще одна модель марки Voyah — люксовый минивэн Dream+. Начало его продаж было анонсировано официально прошлой осенью.

Автор материала: Иван Бахарев