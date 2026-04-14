В России представлен необычный автомобиль с «мотором-миллионником», продающийся по цене ниже, чем «Лада»

На российском рынке появились новые хэтчбеки Peugeot 207i, произведенные иранской фирмой Iran Khodro в 2024 году. По данным «Автоновостей дня», к середине апреля в продаже можно найти три автомобиля с одинаковым уровнем оснащения. Стоимость новинок начинается от 1 449 000 рублей, как показал анализ объявлений на популярных площадках.

Отметим, что базовая версия пятидверной LADA Iskra SW обойдется покупателям дороже — за нее просят 1 527 000 рублей. Самая доступная LADA Vesta 2026 модельного года в кузове седан стоит как минимум 1 581 000 рублей.

Два экземпляра Peugeot 207i по цене 1 449 000 рублей предлагаются в Кирове. Местный мультибрендовый автосалон сообщает, что автомобили полностью готовы к регистрации. Среди опций значатся панорамная крыша, кожаный многофункциональный руль, комбинированная отделка сидений, медиасистема с большим цветным дисплеем и поддержкой Hands free, однозонный климат-контроль, подогрев зеркал и заднего стекла, электростеклоподъемники и другие удобства.

В Серове, расположенном в Свердловской области, аналогичный по оснащению хэтчбек продается за 1 749 000 рублей, что на 300 тысяч дороже. Фотографии автомобиля показывают наличие системы контроля давления в шинах и как минимум одного USB-порта для зарядки или подключения устройств.

Важно подчеркнуть, что речь идет не о классическом европейском Peugeot 207. Этот автомобиль представляет собой глубоко переработанную версию Peugeot 206+ образца 2009 года, адаптированную для иранского рынка и оснащенную местной модификацией известного французского двигателя. Под капотом установлен 113-сильный атмосферный мотор TU5P объемом 1,6 литра, соответствующий стандарту «Евро-5», который работает в паре с классическим шестиступенчатым автоматом во всех представленных экземплярах.

Автор: Иван Бахарев