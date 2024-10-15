Toyota выпустила в России семиместный кроссовер, доступный даже дешевле китайских аналогов.

На российском автомобильном рынке наблюдается увеличение предложения семиместных кроссоверов, поступающих в страну по необычным схемам. Одним из свежих примеров стала модель Toyota Rush, которая в настоящее время доступна для приобретения на популярных онлайн-площадках всего в одном экземпляре по цене 3 690 000 рублей, сообщили изданию «Автоновости дня».

За указанную сумму можно приобрести новый Toyota Rush 2023 года выпуска у частного продавца из Москвы. Речь идет о черном варианте автомобиля, который уже находится в наличии и снабжен всеми необходимыми для оформления документами, включая ЭПТС, уплаченный утильсбор и таможенный приходный ордер. Продавец также готов доставить автомобиль под заказ, но точной стоимости таких «на заказ» машин не сообщается.

Все новые модели Toyota Rush оснащены идентичной техникой. Под капотом этих кроссоверов скрывается 1,5-литровый атмосферный двигатель 2NR-VE мощностью 105 л.с., работающий с четырехступенчатой классической «автоматом» и задним приводом. Согласно утверждениям продавца, расход топлива составляет всего 5,5-6 литров на 100 км пробега.

Фото: Автоновости Дня

В сравнении с официально поставляемыми в Россию кроссоверами «китайского» производства того же сегмента, Toyota Rush выглядит более выгодным предложением. Так, цена Chery Tiggo 8 Pro Max в полной комплектации может достигать 4 150 000 рублей, Jetour X90 Plus в версии с семиместным салоном оценивается в 3 889 900 рублей, а для полноприводного GAC GS8 последнего поколения потребуется не менее 3 899 000 рублей.

Ранее поступила информация о том, что на российском рынке продолжается продажа нового Mini Countryman — автомобиль, признанный специалистами двух влиятельных автомобильных изданий самым надежным компактным кроссовером на данный момент. В наличии представлены автомобили как второго, так и третьего поколения, причем модель третьего поколения предлагается по цене в два раза выше.