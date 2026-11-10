В России появился новый отечественный полноприводный кроссовер Tenet Plus L6 AWD: что о нём известно

Российская марка Tenet Plus представила полноприводную модификацию флагманского кроссовера Tenet Plus L6. Новая версия дополнит ранее доступные комплектации с передним приводом и получит другой силовой агрегат.

Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе Tenet Plus, полный привод расширит возможности кроссовера при эксплуатации на различных типах покрытия. Переднеприводные автомобили оснащаются 1,5-литровым 147-сильным турбомотором и шестиступенчатым «роботом». Для версии с двумя ведущими осями предусмотрен турбированный двигатель того же объема мощностью 150 л.с., работающий в сочетании с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.

Фото: Автоновости Дня

Двигатель GDI, установленный на полноприводной версии, получил технические решения, направленные на повышение долговечности и комфорта:

Цепной привод ГРМ не требует регулярной замены по регламенту, в отличие от ремня, благодаря чему обслуживание упрощается, а ресурс механизма увеличивается.

Алюминиевый блок цилиндров с чугунными гильзами сочетает небольшой вес и прочность, выдерживает повышенные нагрузки, в том числе высокое давление наддува, и способствует эффективному отводу тепла.

По крутящему моменту полноприводная модификация превосходит переднеприводную на 20%. В сочетании с семиступенчатым «роботом» и системой полного привода это обеспечивает более уверенный разгон, улучшает динамику при обгонах и сохраняет высокую тяговитость при полной загрузке. Кроссовер также способен буксировать прицеп массой до 750 кг.

Интеллектуальная система полного привода Tenet Plus L6 AWD в реальном времени оценивает условия движения. При необходимости она автоматически подключает заднюю ось и перераспределяет крутящий момент.

Производитель отмечает, что полный привод помогает автомобилю сохранять устойчивость при изменении состояния дороги, в том числе на мокром асфальте, снегу и грунтовых участках. Кроме того, система повышает предсказуемость поведения кроссовера. В обычном режиме тяга передается на передние колеса, что положительно сказывается на топливной экономичности.

Для переднеприводной версии предусмотрены три базовых режима движения — «Эко», «Стандарт» и «Спорт». У Tenet Plus L6 AWD появились еще три настройки: «Песок», «Снег» и «Грязь». Они позволяют точнее адаптировать работу двигателя и трансмиссии к дорожному покрытию и стилю вождения.

Среднеразмерный кроссовер Tenet Plus L6, ставший флагманской моделью нового российского бренда Tenet Plus, поступил в продажу в начале сентября. Изначально модель была доступна только в двух переднеприводных комплектациях: «Элегант» стоимостью 2 890 000 рублей и «Ультра» за 3 040 000 рублей. Выпуск автомобиля организован на бывшем заводе Volkswagen в Калуге.

Автор: Иван Бахарев