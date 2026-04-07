В России появился надёжный и доступный кроссовер Mitsubishi, который «стоит дешевле Belgee и Geely»

На рынке автомобилей России сохраняется спрос на проверенный временем Mitsubishi ASX первого поколения, который по-прежнему пользуется популярностью у отечественных автолюбителей за счет своей надежности и простоты. Несмотря на появление в Европе новой версии кроссовера, созданной на базе Renault Captur, в странах Ближнего Востока, таких как ОАЭ, японская марка продолжает предлагать классическую модель. Согласно данным, озвученным «Автоновостями дня», стоимость ввоза такого автомобиля начинается от 2 400 000 рублей.

Для сравнения, белорусский кроссовер Belgee X50, востребованный среди россиян, даже в начальной комплектации оценивается дороже и стоит от 2 479 990 рублей. Совсем недавно, в феврале, на российском рынке появился Changan CS35 Max, который дилеры реализуют по цене начиная с 2 599 900 рублей. Самым дорогим из ряда бюджетных кроссоверов остается Geely Cityray, который продается по минимальной цене в 2 849 990 рублей.



Фото: Автоновости Дня

Владивостокские дилеры предлагают новый Mitsubishi ASX первого поколения под заказ за 2 400 000 рублей. Хотя подробности комплектации не уточняются, из обнародованных фото можно сделать вывод, что за эти деньги потенциальный владелец получит кроссовер с отделкой сидений из бежевой ткани, многофункциональным рулем с кожаной отделкой, кондиционером, сенсорной мультимедийной системой, несколькими USB-портами и круиз-контролем.

В Новосибирске аналогичный по оснащению автомобиль, но с черным текстильным салоном, можно заказать за 2 430 000 рублей. В Самаре такая же модель предлагается уже из наличия, а ее стоимость выше всего на 20 тысяч рублей. Там продавец заявляет о средней комплектации: кроссовер оснащен многофункциональным рулем, системой климат-контроля, круиз-контролем, камерой заднего вида с парктрониками, а также колесными дисками размером 18 дюймов. В Саратове такая же версия продается по цене 2 500 000 рублей.

Различается цена и в других регионах России. Так, Mitsubishi ASX по предварительному заказу продается в Омске от 2 586 000 рублей, в Москве, Волгограде и Краснодаре — по 2 600 000 рублей, в Белгороде — за 2 640 000 рублей, в Воронеже — за 2 650 000 рублей, а в Тюмени — уже за 2 700 000 рублей.

В Санкт-Петербурге такую же сумму — 2 700 000 рублей — просят за кроссовер 2022 года выпуска, который, по словам владельца, простоял в гараже уже четыре года. Вместе с машиной покупателю достанется почти полностью оплаченная страховка ОСАГО, полный комплект документов и ключей, а также второй комплект шин.



В Ижевске и Екатеринбурге ценник на новый Mitsubishi ASX достигает 2 900 000 рублей. В Чебоксарах под заказ авто обойдется в 2 950 000 рублей. В наличии кроссовер предлагается в Реутове, Уфе и Перми, однако там стоимость еще выше.

Что касается технической части, все представленные на продажу Mitsubishi ASX комплектуются двухлитровым атмосферным двигателем мощностью 150 лошадиных сил и оснащаются бесступенчатым вариатором. Выбор привода — переднего или полного — зависит от выбранной комплектации.

Автор: Иван Бахарев