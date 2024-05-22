УАЗ покажет совершенно новую версию внедорожника "Патриот" в России

Великолепная новость для любителей путешествий на автомобиле! Компания «АвтоКемперПром» из Коломны анонсировала создание уникального автодома на базе внедорожника УАЗ «Патриот», который назвали «Навигатор». Новинка будет представлена широкой публике 24 мая на специальной презентации, информация о которой уже опубликована на официальном сайте компании.

Данный кемпер имеет размеры, позволяющие комфортно разместиться внутри до четырех человек. Кузов автодома равен 5,4 метра в длину и 2,1 метра в ширину. В числе особенностей «Навигатора» — два воздушных отопителя мощностью 2 и 4 кВт, стиральная машина, бойлер для горячей воды, велодержатель на два велосипеда, силовой бампер и дополнительные фонари на крыше.

«Представляем вам наш первый серийный автодом на 4 человек, полностью созданный на базе отечественных компонентов. Благодаря полноприводному шасси Автодом «Навигатор» позволяет расширить границы путешествий: формат автомобиля объединяет в себе классический автодом и экспедиционную технику», — отмечает производитель.

Ранее журналисты издания «Автоновости дня» провели исследование на тему целесообразности покупки автодома на колесах, выявив несколько аспектов, о которых важно помнить перед приобретением подобной техники.