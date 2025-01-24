Сколько стоят самые популярные кроссоверы Chery в России после снижения цены?

В России появилась возможность купить два востребованных кроссовера Chery — Tiggo 4 и Tiggo 7 Pro Max — по более выгодной цене. По информации, полученной от «Автоновости дня», на эти модели неизменные цены, однако действует прямая скидка, снижающая стоимость паркетников на 100 тысяч рублей в определенных комплектациях.

Chery Tiggo 4 теперь доступен по сниженной цене в базовой комплектации Active и средней Prime. После применения скидки в 100 тысяч рублей, цена составляет 2 280 000 и 2 400 000 рублей соответственно. Версия Ultra, не включенная в акцию, остается по цене 2 680 000 рублей.

Напомним, что новый Chery Tiggo 4 появился на российском рынке в октябре прошлого года, заменив устаревшую модель Tiggo 4 Pro. От предшественника он отличается обновленным дизайном экстерьера, шестиступенчатым «роботом» вместо вариатора, семью подушками безопасности, начиная с комплектации Prime, и набором систем активной безопасности ADAS.

Под капотом Tiggo 4 установлен 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 147 л.с. с прямым впрыском топлива, сочетающийся с шестиступенчатым «роботом». Разгон до 100 км/ч занимает ровно 10 секунд.

Что касается Tiggo 7 Pro Max, представляющего собой среднеразмерный кроссовер Chery, скидка в 100 тысяч рублей распространяется на полноприводную комплектацию Prime, снижая цену до 3 120 000 рублей.

Рестайлинговая версия Chery Tiggo 7 Pro Max появилась на российском рынке в июне прошлого года. Он оснащен 1,6-литровым 150-сильным бензиновым турбомотором, который работает в паре с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. С ускорением до 100 км/ч на переднем приводе автомобиль разгоняется за 9,7 секунды, а на полном — на 0,1 секунду дольше.

Отметим, что Chery, в отличие от большинства автопроизводителей, не планирует массовое повышение цен и пока что повысила стоимость только седана Arrizo 8, подорожавший на 100 тысяч рублей в начале января.

Автор: Иван Бахарев