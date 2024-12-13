Цена рамного внедорожника BYD Leopard 5 в России снизилась. Какова теперь его цена?

В России заметно снизилась стоимость китайского рамного внедорожника BYD Leopard 5, который считается серьезным конкурентом Toyota Land Cruiser Prado на отечественном автомобильном рынке. Теперь эту машину можно приобрести по цене ниже 6 миллионов рублей, согласно информации, опубликованной на портале IXBT.com.

В апреле текущего года цена на BYD Leopard 5 в России превышала 6,2 миллиона рублей, но в настоящее время она упала ниже отметки в 6 миллионов рублей как для новых автомобилей под заказ, так и для тех, что находятся в наличии.

Наиболее доступный вариант предложения можно найти в Махачкале — это BYD Leopard 5 выпуска 2024 года в комплектации Deluxe Edition за 5,25 миллиона рублей. В то же время местный дилер в Новосибирске оценил данный рамный внедорожник с китайскими корнями в 5,68 миллиона рублей, а в Москве и Ростове-на-Дону цена на машины со склада составляет 5,95 и 6 миллионов рублей соответственно.

Все доступные на российском рынке модели BYD Leopard 5 оснащены полным приводом и двигаются за счет гибридной силовой установки, которая включает в себя 1,5-литровый бензиновый двигатель, два электродвигателя и тяговый аккумулятор на 31,8 кВт*ч. На полностью заряженных аккумуляторах автомобиль способен проехать до 125 километров без повторной зарядки, а запас хода на полном баке составляет внушительные 1200 километров.

Кроме того, стоит отметить, что BYD Leopard 5 — не единственный китайский внедорожник, цены на который снизились в России в декабре. Ранее журнал "Автоновости дня" рассказывал о понижении стоимости вседорожников линейки Tank.