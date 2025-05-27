Огромные скидки на корейские кроссоверы объявлены в России. Сколько они стоят?

Недавно «Автоновости дня» сообщили об обилии уникальных скидок на автомобили от корейского производителя KGM. Специалисты журнала решили проверить эту информацию лично, и сегодня мы можем подтвердить: дилеры правдивы. На скидки действительно можно рассчитывать, а экономия может достигать сотен тысяч рублей. Об этом сообщил корреспондент портала Autonews, который провел ряд проверок, посетив несколько автосалонов под видом обычного покупателя.

К примеру, сейчас можно приобрести среднеразмерный кроссовер KGM Korando, который конкурирует с Chery Tiggo 7 Pro Max, за 640 000 рублей дешевле, чем обычно. Базовая версия этого автомобиля с передним приводом теперь доступна по цене 3 400 000 рублей, вместо обычных 4 040 000 рублей.

Простейшая комплектация Korando включает в себя интересные опции: систему Start&Stop, круиз-контроль, кондиционер, кожаный мультифункциональный руль, 17-дюймовые легкосплавные диски и подогрев передних сидений. Агрегат, устанавливаемый на эту модель, не поддается выбору — это 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 163 лошадиные силы, в паре с шестиступенчатой коробкой Aisin.

Также, приобретая полноприводный Korando в комплектации Dream, можно получить скидку в 510 000 рублей. В этом случае его цена снизится с 4 700 000 рублей до 4 190 000 рублей. Кроме перечисленных опций, покупатели получат подогрев руля, бесключевой доступ, парковочные датчики спереди и сзади, камеру заднего вида, двухзонный климат-контроль, мультимедийную систему с 8-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также сенсоры дождя и света.

«На автомобиль предоставляется скидка в размере 510 000 рублей. Кроме того, при сдаче своего старого автомобиля по трейд-ин сэкономить можно еще 200 000 рублей», - сообщил представитель дилерского центра.

Скидки доступны и для флагманского внедорожника KGM — Rexton. Покупателям предоставляются настолько привлекательные условия, что даже примерочные экземпляры этой модели были проданы. После применения скидки стоимость базовой версии составляет 6 190 000 рублей.

Дополнительные детали о существующих прямых скидках на автомобили KGM и их сроках вы можете найти в специальном материале от журнала «Автоновости дня».

Автор: Иван Бахарев