Гибридный кроссовер Evolute с запасом хода 1150 км в России удивительно подешевел: анонсирована новая цена

Важные изменения в ценах на гибридный семиместный кроссовер Evolute i-Space

Российский производитель электрокаров Evolute принял решение в декабре снизить цены на свой кроссовер i-Space, который всё больше набирает популярность. Согласно информации издания "Автоновости дня", цена на топовую комплектацию "Премиум" уменьшилась на 200 тыс. рублей или 6,7%.

Подробнее о ценах на Evolute i-Space:

Вот актуальные цифры:

Вариант комплектации "Стандарт" – 2 499 000 рублей;

Версия "Комфорт" – 2 790 000 рублей (со скидкой 200 тыс. рублей).

Комплектация "Премиум" отличается наличием ряда дополнительных опций, которые придают кроссоверу особый комфорт и функциональность.

Речь идет о таких особенностях, как:

вторая регулировка руля;

технология бесключевого доступа;

беспроводная зарядка для смартфона;

инновационная климат-система с очисткой воздуха;

электропривод багажника;

расширенный пакет безопасности.

В базовой версии i-Space также есть множество преимуществ, включая светодиодную оптику, легкосплавные диски и мультимедийную систему с сенсорным дисплеем.

Помимо этого, Evolute i-Space оснащается последовательным гибридным двигателем, который обладает мощностью 287 л.с. и крутящим моментом 435 Нм. Кроссовер способен разгоняться до 100 км/ч за 7,4 секунды и проехать до 1150 километров на одном баке топлива и одной зарядке.

Не так давно цены на модель снизились на значительную величину, что вызвало рост интереса к покупке. Однако, стоимость версии "Премиум" в итоге увеличилась из-за исчезновения скидок. Тем не менее, популярность гибридного кроссовера Evolute i-Space продолжает расти.