Гибридный кроссовер Evolute с запасом хода 1150 км в России удивительно подешевел: анонсирована новая цена

Важные изменения в ценах на гибридный семиместный кроссовер Evolute i-Space
Российский производитель электрокаров Evolute принял решение в декабре снизить цены на свой кроссовер i-Space, который всё больше набирает популярность. Согласно информации издания "Автоновости дня", цена на топовую комплектацию "Премиум" уменьшилась на 200 тыс. рублей или 6,7%.
Подробнее о ценах на Evolute i-Space:
Вот актуальные цифры:
- Вариант комплектации "Стандарт" – 2 499 000 рублей;
- Версия "Комфорт" – 2 790 000 рублей (со скидкой 200 тыс. рублей).
Комплектация "Премиум" отличается наличием ряда дополнительных опций, которые придают кроссоверу особый комфорт и функциональность.
Речь идет о таких особенностях, как:
- вторая регулировка руля;
- технология бесключевого доступа;
- беспроводная зарядка для смартфона;
- инновационная климат-система с очисткой воздуха;
- электропривод багажника;
- расширенный пакет безопасности.
В базовой версии i-Space также есть множество преимуществ, включая светодиодную оптику, легкосплавные диски и мультимедийную систему с сенсорным дисплеем.
Помимо этого, Evolute i-Space оснащается последовательным гибридным двигателем, который обладает мощностью 287 л.с. и крутящим моментом 435 Нм. Кроссовер способен разгоняться до 100 км/ч за 7,4 секунды и проехать до 1150 километров на одном баке топлива и одной зарядке.
Не так давно цены на модель снизились на значительную величину, что вызвало рост интереса к покупке. Однако, стоимость версии "Премиум" в итоге увеличилась из-за исчезновения скидок. Тем не менее, популярность гибридного кроссовера Evolute i-Space продолжает расти.