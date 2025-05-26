Автомобили 2023 года пока не пользуются популярностью в России: на какие марки есть спрос

В России на сегодняшний день можно найти автомобили предыдущих лет выпуска - 2022-2024. Эти машины продаются не только через параллельный импорт, но и по официальным каналам.

Эксперт Сергей Целиков из компании «Автостат» поделился статистикой продаж автомобилей 2023 года в своем канале в мессенджере Telegram. С начала года и по май было продано 18 000 новых легковых автомобилей этого года выпуска в России. Доля таких продаж составила 4,4% от общего объема, посчитали российские аналитики.

Рассматривая популярность различных марок, можно заметить, что первое место занимает китайская компания Changan с результатом в 1210 проданных автомобилей. На втором месте с показателем около 1,11 тыс. проданных машин находится JAC, а третье место у марки SWM - 1109 продаж. В четвертой позиции эксперты отметили Lada - 1055 проданных машин. Замыкает пятерку лидеров премиум-бренд BMW с 924 проданными единицами.

Самые высокие продажи среди автомобилей 2023 года у моделей с логотипами Ora (98%), Jetta (86%), Livan (78%), MG (77%) и FAW (63%).

В настоящее время у дилеров в России можно найти электрический хэтчбек Ora 03 марки Ora по цене около 3 499 000 рублей (без учета скидок). Все автомобили оснащены 171-сильным электромотором и имеют уровень комплектации "Премиум".

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что скидки на китайские автомобили в России могут достигать 20 процентов.

Фото: Ora, Changan