Самые популярные автомобили в России, которые чаще всего приобретают в кредит

Как выяснили аналитики, охотнее всего россияне оформляли кредит на машины Chery. В нише автомобилей не дороже 2 млн рублей этой марке принадлежит почти треть (32%).

Самые высокие продажи показывает кроссовер Chery Tiggo 4 Pro (46% сделок). Следом расположился Tiggo 7 Pro Max с результатом 41%.

На второе место вышел «Москвич» (13%). Чаще всего россияне выбирают «Москвич 3» и «Москвич 6». Замыкает первую тройку марка Omoda, у которой бестселлером считается кроссовер C5.

Среди машин с пробегом с ценником до 2 миллионов лидирует Kia (11%) с моделями Rio, Cee'd и Sportage. Вторым становится Hyundai - Solaris, Creta и ix35, а бронза достается Volkswagen - Polo, Tiguan и Jetta.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что премиальный Genesis GV70 возглавил топ самых надежны дизельных авто, которые прошли тесты.