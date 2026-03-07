В России запустят производство нового отечественного автомобиля, разрешённого для использования в такси

Российский электромобиль «Атом» готовится попасть в перечень моделей, разрешённых к использованию в службах такси согласно федеральному закону о локализации, как только начнётся серийный выпуск и будут оформлены все нормативные документы. Об этом сообщила пресс-служба компании «Кама», которая занимается разработкой новой машины.

«К выходу машин с конвейера мы получим необходимую документацию. С этого момента „Атом“ сможет быть включен в перечень такси, формируемый Минпромторгом РФ на основании федерального закона № 580-ФЗ от 29.12.2025», — пояснили в АО «Кама».

В «Каме» уточнили, что действующее законодательство предусматривает три способа для внесения автомобиля в специальный реестр, и «Атом» будет претендовать на включение по третьему варианту — как высоколокализованный электрокар, произведённый в России в статусе флагманской модели.

Министерство промышленности и торговли России накануне опубликовало обновлённый список автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации для такси. В перечень вошли 22 модели шести брендов: LADA, Sollers, Evolute, Voyah, UMO и «Москвич». Ведомство уже ведёт работу по расширению списка: сейчас завершается оформление документов для включения кроссоверов Haval Jolion, Haval F7, Haval F7x и электромобиля Tenet T7, который выпускается на производственной площадке бывшего Volkswagen в Калуге.

Закон, регулирующий локализацию производства автомобилей для использования их в такси, был подписан весной прошлого года и вступит в силу с 1 марта 2026 года. Согласно документу, автомобили должны соответствовать хотя бы одному из установленных критериев:

Набрать достаточное количество баллов локализации, определяемое правительством РФ для государственных закупок;

Выпускаться в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК), заключенного между 1 марта 2022 года и 1 марта 2025 года;

Производиться по новому или изменённому договору СПИК, оформленному после 1 марта 2022 года, при наличии разрешения от правительства для работы в такси.

В некоторых субъектах страны вступление закона будет отложено. Так, в регионах Сибирского федерального округа и Калининградской области нормативный акт начнёт действовать с 1 марта 2028 года, а в Дальневосточном федеральном округе — с 1 марта 2030 года.

Тем временем разработчики сообщают об успешном завершении экстремальных испытаний «Атома» в условиях суровой зимы. Тесты прошли в Сургуте при температурах до минус 42 градусов по Цельсию и завершили цикл зимних проверок перед массовым запуском производства.

Ранее стало известно, что на электромобиль «Атом» в России открыт предзаказ. Потенциальным покупателям предоставлена возможность забронировать автомобиль, внеся 500 тыс. рублей — эти средства войдут в итоговую стоимость машины. Озвучена и цена: без учёта госсубсидий (при кредитовании по госпрограмме) она составляет 3 900 000 рублей, а с поддержкой государства стоимость снизится до 2 975 000 рублей. Продажи «Атома» должны стартовать уже в апреле.

Автор: Иван Бахарев