В России стартуют продажи вседорожника Jetour X90+ с полным приводом

Китайский автопроизводитель Jetour официально сообщил о начале продаж полноприводной версии кроссовера X90+ на российском рынке. Новая модификация, получившая название Люкс 2.0T 8АКП, поступит в дилерские центры марки в течение текущего месяца. Об этом информирует пресс-служба компании. Рекомендованная цена на новинку установлена на уровне 4 199 000 рублей.

В частности, обновленный Jetour X90+ в новом исполнении оснащается 2-литровым бензиновым турбомотором, который развивает мощность 245 л.с. Его максимальный крутящий момент достигает 375 Нм при 5 500 об/мин. Силовой агрегат сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Важно отметить, что полноприводная версия модели предлагается исключительно с семиместным салоном.

Комплектация автомобиля включает в себя полностью светодиодную оптику, 20-дюймовые легкосплавные диски, кожаную отделку сидений, панорамную крышу с люком, а также системы бесключевого доступа и кругового обзора (360+180). Мультимедийная система оснащена 12,3-дюймовым экраном, а аудиосистема включает восемь динамиков. Среди других опций – беспроводная зарядка для гаджетов, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, вентиляция и электропривод водительского кресла, а также расширенный комплекс систем помощи водителю. Для пассажиров третьего ряда предусмотрен отдельный блок управления кондиционированием воздуха.

Для эксплуатации в российских климатических условиях Jetour X90+ получил оцинкованные элементы кузова и увеличенный объем бачка для омывающей жидкости. В пакет «теплых опций» входят подогрев лобового и заднего стекол, передних форсунок стеклоомывателя, боковых зеркал, рулевого колеса, а также подогрев сидений первого и второго ряда.

Колесная база автомобиля составляет 2 850 мм. Для второго ряда пассажиров увеличено пространство над головой и для ног. Объем багажного отделения в семиместной конфигурации составляет 104 литра. Если сложить третий ряд сидений, объем увеличивается до 486 литров, а при сложенных втором и третьем рядах – достигает 1 052 литра.

Покупателям Jetour X90+ будет доступно пять вариантов окраски кузова: белый, черный, серый, синий и зеленый.