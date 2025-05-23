Haval H7 появился в продаже в России: он больше старого Dargo

Новый кроссовер Haval Dargo, знакомый россиянам с 2022 года, теперь представлен на рынке параллельно со своим преемником - моделью Haval H7. Новинка стала крупнее предшественника: длина увеличилась на 8,5 см, а колесная база на 7,2 см. При этом H7 стал на 80 кг тяжелее Dargo, однако это почти не повлияло на динамические характеристики - разгон до сотни увеличился всего на 0,1 секунды.

Новый Haval H7 получил двигатель от Dargo - 192-сильный турбомотор объемом два литра. Этот двигатель оснащен алюминиевой головкой и блоком с чугунными гильзами, а также цепным приводом ГРМ. Производитель заявляет ресурс двигателя в 250 тысяч километров, однако с аккуратной эксплуатацией и своевременным обслуживанием этот показатель может быть выше. Двигатель рассчитан на использование бензина марки АИ-92, хотя эксперты не рекомендуют злоупотреблять этим.

Стоимость нового кроссовера начинается от 3 499 000 рублей. Покупателям в России предлагается автомобиль без хромированных элементов в отделке передней решетки и окантовки боковых стекол. H7 имеет окрашенные бамперы, но нижний периметр все еще защищен неокрашенным пластиком.

Фото: Carsweek.ru

На дороге у Haval H7 достаточно мощности, однако коробка передач реагирует на педаль газа с ощутимой задержкой, отмечают эксперты. Российским водителям предлагается полноприводная версия H7, с обязательной блокировкой заднего дифференциала, аналогичной Dargo X. В автомобиле предусмотрено девять режимов езды, а также экспертный режим, при котором отключается система стабилизации.

По сравнению с Dargo, новинка проявила себя на хорошем покрытии с минимальным креном и лучшей управляемостью на поворотах. Однако подвеска оказалась более жесткой, но уровень шумоизоляции улучшился.

Ценовая политика также сопоставима: за Dargo X придется заплатить от 3,45 до 3,65 млн рублей, в то время как стоимость H7 варьируется от 3,5 до 3,8 млн рублей. Стандартный Dargo оценивается в 3,7 млн рублей.

Фото: Carsweek.ru

Также стало известно, что на российский рынок поступили кроссоверы Haval M6, собранные в Калуге.

Фото: autohome.com.cn