Почему массово закрываются дилеры китайских автомобилей в России?

В России продолжается закрытие шоурумов китайских брендов, несмотря на их активное проникновение на рынок и увеличение объемов продаж. Согласно данным аналитиков из «Газпромбанк Автолизинга» и «АвтоБизнесРевю», в 2024 году количество закрытых автосалонов китайских производителей в России увеличилось до 449, что почти в 2,5 раза превышает показатели предыдущего года. И, как отмечают специалисты, этот тренд может продолжиться и далее. Одновременно количество открываемых автосалонов китайских марок снизилось на 1,5 раза, составив 964 точек.

Причины закрытия шоурумов различны: от низкой доходности, вынуждающей дилеров расторгать контракты, до требований дистрибьюторов, недовольных несоблюдением сроков и задержками инвестиций. Массовое закрытие сети китайских автосалонов объясняется жесткими условиями сотрудничества с китайскими партнерами и увеличившейся конкуренцией, что привело к снижению объемов продаж.

Тем не менее, общее количество автосалонов всех производителей автотранспорта в России увеличилось на 14,2% за год. На данный момент в стране действует 4,16 тыс. автосалонов. Лидером по числу открытых салонов стала белорусская марка Belgee, открыв 135 шоурумов. На втором месте с 86 салонами оказался российский бренд Solaris. Тройку лидеров закрыл китайский бренд Haval с открытием 75 новых точек за прошедший год.

Среди китайских производителей наиболее обширную сеть автосалонов в России имеет марка Chery, насчитывающая 216 точек, что на 4,3% выше показателей 2023 года. На втором месте с 206 салонами расположилась Geely, а на третьем с 197 салонами — Changan.

Ранее эксперты сообщили о высоких показателях продаж подержанных автомобилей в России в 2024 году, которые являются самыми значительными за последние десять лет.

Автор: Алина Олешко