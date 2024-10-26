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В России может появиться совершенно новая модель "Нива". Первые детали

По информации инсайдерского Telegram-канала «Русский автомобиль», новая LADA Niva, известная как «Нива-3», может быть выпущена на другой платформе.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
26.10.2024, 21:11·1 мин
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Фото: Автоновости Дня

По информации инсайдерского Telegram-канала «Русский автомобиль», новая LADA Niva, известная как «Нива-3», может быть выпущена на другой платформе. Ранее проект строился на базе Renault Duster, но французы покинули российский рынок, и идея была заморожена.

Согласно источнику, на «АвтоВАЗе» возродили проект «Нивы-3», предполагая использование собственной платформы LADA Vesta с передним приводом. По словам инсайдера, новый кроссовер будет крупнее HGH и может быть отнесен к D-классу по длине.

Однако у компании сейчас недостаточно ресурсов для разработки новой модели, и сроки ее выпуска пока не определены.

Недавно вице-президент «АвтоВАЗа» Дмитрий Костромин заявил, что новое поколение «Нивы» не планируется, а на рынок будут выведены модификации существующей модели.

По данным «Автопоток», «АвтоВАЗ» планирует унифицировать LADA Niva Travel и LADA Niva Legend к 2025 году, объединив их на одной платформе и внедрив лучшие разработки в единую конструкцию.

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