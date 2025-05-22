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В России рассматривается возможность предоставления безапреляционных скидок на отечественные автомобили.

Прямые субсидии на автомобили: «АвтоВАЗ» и Минпромторг обсуждают новую меру поддержки отечественного автопрома. Вице-президент компании сообщил о возможности скидок для покупателей и обновленной госпрограмме льготного автокредитования «Семейный автомобиль».
Алла НиколаеваА
Алла Николаева
22.05.2025, 12:22·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

Крупнейший автопроизводитель России «АвтоВАЗ» активно ведет переговоры с Министерством промышленности и торговли о возможности внедрения нового механизма государственной поддержки – прямого субсидирования скидок на автомобили для покупателей. Об этом заявил вице-президент компании Сергей Громак на заседании Совета Федерации.

«Обсуждаем с Минпромторгом различные новые формы поддержки спроса… Как вариант, рассматривается прямая субсидия автопроизводителям, которая позволит предоставлять покупателям скидки», — пояснил Сергей Громак.

В случае принятия такого механизма автопроизводитель сможет предоставлять скидки напрямую, обходя высокие проценты по кредитам, установленные банками.

Стоит отметить, что с 14 мая 2025 года автомобили LADA стали доступны в рамках обновленной программы государственной льготы по автокредитованию «Семейный автомобиль». Многодетные семьи по всей стране могут теперь купить новый автомобиль марки со скидкой 10% от цены, а для определенных категорий граждан, покупающих автомобили с ручным управлением, скидка может достигать 40%.

При этом участники программы, работники медицинских и образовательных учреждений, ветераны, инвалиды, а также жители Дальнего Востока, сохраняют свои льготы по условиям программы.

Программа распространяется на широкий модельный ряд компании: Granta, Vesta, Niva Legend, Niva Travel и Largus. Также под нее попадают специальные версии Granta и Vesta с ручным управлением, которые начали производиться месяц назад.

Ранее представитель «АвтоВАЗа» объяснил, от чего зависят цены на автомобили LADA и почему иногда компания вынуждена их пересматривать. Был назван целый ряд факторов, оказывающих непосредственное влияние на ценообразование новых машин.

Автор: Иван Бахарев

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