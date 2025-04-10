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Закрываются салоны с китайскими автомобилями в России: какие угрозы это несет?

Китайские автосалоны в России закрываются: Bestune и Kaiyi лидируют, Chery – самая обширная сеть, GAC и Haval на подъеме. Рекорд от KGM, а VW Teramont Pro появился на рынке.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
10.04.2025, 11:41·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Как отмечают эксперты, в России наметилась устойчивая тенденция к закрытию китайских автосалонов. Происходит это от того, что инвесторы теряют интерес к подобного рода бизнесу.

Лидирует по потере дилеров китайская марки Bestune (FAW) - 26 закрытых автосалонов. На второе место антирейтинга с результатом 20 закрытий вышел бренд Kaiyi. Бронза достается DFM (Dongfeng) – у этой марки перестали работать 16 ДЦ. Также в топ-10 марок, с которыми дилеры отказывались сотрудничать активнее всего, впервые попали Geely, Jaecoo, Jetour и LiAuto.

Если эта тенденция продержится еще три-шесть месяцев, то к концу года будет поставлен рекорд по числу закрытий автосалонов, торгующих машинами поднебесных автобрендов.

Самой обширной дилерской сетью среди китайских марок может похвастаться Chery - 206 дилеров. Замыкают топ-3 марки Geely и Changan. Также стабильными (а значит привлекательными для инвестиций) эксперты называют автобренды GAC (94 автосалона) и Haval.

Рекордное число открывшихся автосалонов в первом квартале принадлежит компании KGM (это бывший SsangYong) – 25 шоурумов.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что на российский рынок из Китая доставили партию новых кроссоверов Volkswagen Teramont Pro за 6,9 млн рублей.

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