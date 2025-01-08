Изменения правил регистрации автомобилей в России: упрощение жизни для водителей

С 1 марта 2025 года в России вступят в силу новые правила регистрации автомобилей в ГИБДД. Одним из главных изменений станет отмена обязательного наличия полиса ОСАГО для постановки автотранспорта на учет, как сообщает официальный Telegram-канал «Госуслуг».

«Владельцу автомобиля больше не нужно будет получать полис ОСАГО в течение 10 дней после покупки. Начиная с 1 марта 2025 года, наличие данного документа не будет проверяться при регистрации автомобиля», — говорится в официальном заявлении.

Принятые летом прошлого года изменения в законодательстве, направленные на упрощение процедуры регистрации автомобилей, призваны облегчить жизнь тем гражданам, которые не собираются использовать свое транспортное средство. Однако стоит отметить, что без наличия действующего полиса ОСАГО движение транспортного средства по дорогам будет незаконным, поэтому при доставке машины на регистрацию ее необходимо будет транспортировать исключительно на эвакуаторе.

Ранее портал "Автоновости дня" заявил о введении в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ) нового штрафа за повторное нарушение правил использования автомобиля без полиса ОСАГО в размере 10 тыс. рублей. При первом же нарушении водителю выпишут штраф в размере 800 рублей, как и ранее.

Дополнительно, с началом 2025 года, автоматизированные комплексы фиксации нарушений ПДД начнут проводить тестовые проверки наличия действующих полисов ОСАГО у водителей. Пока что использование камер для выписки штрафов за отсутствие обязательного полиса не предусмотрено — вместо этого владельцы автомобилей будут получать уведомления о необходимости его приобретения через портал "Госуслуги". Планируется, что испытательный период будет длиться год, после чего власти примут окончательное решение относительно внедрения данной практики.