В России выросли цены на автозапчасти: какие детали подорожали больше всего

За первые десять месяцев 2026 года стоимость «корзины» запчастей и смазочных материалов в России увеличилась на 4,4% в годовом выражении. Наиболее заметно подорожали оригинальные детали, сообщил автоэксперт Сергей Целиков, ссылаясь на расчёты агентства «Индекс».

Согласно исследованию, средняя цена оригинальных запчастей для автомобилей с января по октябрь нынешнего года выросла на 5,6%. Самая небольшая динамика отмечена у деталей, поступающих в Россию по параллельному импорту: они прибавили в стоимости всего 2%.

Аналитики также зафиксировали стабилизацию цен на автозапчасти, начавшуюся в мае. В октябре «корзина» подешевела на 0,1%. При этом основной рост стоимости пришёлся на период со второй половины 2025 года до конца первого полугодия 2026-го.

В расчётную «корзину» вошли почти 80 наименований запчастей и смазочных материалов. Они подходят для каждого автомобиля из «Народного автопарка» и включают детали и материалы, необходимые для регламентного технического обслуживания на протяжении 100 тыс. км пробега.

Кроме компонентов для планового ТО, в состав «корзины» включены детали и узлы, замена которых не предусмотрена регламентом производителей. Речь идёт о компонентах, которые с наибольшей вероятностью могут выйти из строя и потребовать замены за тот же период эксплуатации.

Ранее компания «Лада-Имидж» с 1 ноября 2026 года пересмотрела цены на некоторые оригинальные запчасти для автомобилей LADA. Стоимость одних деталей увеличилась, тогда как другие, напротив, подешевели.

Кроме того, «АвтоВАЗ» повысил цены на плановое техническое обслуживание автомобилей LADA. По сравнению с августовским прайс-листом стоимость планового ТО выросла в среднем примерно на 15%. Изменения коснулись всех основных моделей российской марки.

Автор: Иван Бахарев