Изменения в ремонте автомобилей по ОСАГО сделают процесс более удобным для владельцев «Эти изменения помогут ускорить процесс обслуживания и упростить для вас весь процесс»

В России на законодательном уровне могут разрешить ремонт автомобилей по ОСАГО с использованием подержанных запчастей. Письмо с таким предложением было направлено в правительство и депутатам Российским союзом автостраховщиков (РСА). По информации издания «Известия», в правительстве уже поручили профильным ведомствам изучить этот вопрос.

В тексте письма, на которое ссылается издание, отмечается, что из-за санкций против России многие автопроизводители покинули российский рынок. Это привело к нарушению логистических цепочек и увеличению сроков поставки запчастей в два-три раза. Как результат, многие импортные детали стали дефицитом и подорожали, что затронуло более 60 миллионов легковых автомобилей в России.

Представители РСА утверждают, что увеличенные сроки поставки запчастей делают почти невозможным ремонт и восстановление автомобиля в рамках установленных законом 30 дней. Поэтому более чем в 95% случаев владельцы выбирают компенсацию в денежной форме. Разрешение на использование бывших в употреблении запчастей без согласия клиента в определенных ситуациях и возможность устанавливать требования к таким комплектующим могли бы стать решением этой проблемы. Представители организации отмечают, что за рубежом такая практика уже распространена.

На данный момент СТО имеют право использовать подержанные запчасти только с согласия владельца автомобиля. В Минфине и Центробанке ранее сообщили, что закрепление такой возможности в законе может быть рассмотрено при условии принятия «отраслевых гарантий безопасности».

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