Водительское удостоверение в России можно потерять из-за нового требования, не поддерживающегося.

В России готовятся к ужесточению требований к водителям, встретившим на дороге аварийные службы и другие транспортные средства со спецсигналами. По информации издания "Коммерсантъ", водителям придется перестраиваться в соседний ряд или на обочину, чтобы пропустить подобные машины, приняв все необходимые меры.

Издание ссылается на проект изменений в ПДД, подготовленный Минтрансом. Согласно документу, водителям необходимо будет уступать дорогу группам автомобилей, в том числе тем, где присутствует машина сопровождения с мигалками. В настоящее время водители обязаны пропускать колонну с машиной, сопровождаемой красным и синим маячками, но если вступят в силу нововведения, цветовая раскраска не будет обязательной.

Предложенный проект также запрещает опережать машины со спецсигналом как отдельно, так и в составе колонны. Будет запрещено не только обгонять, но и двигаться рядом с ними на более высокой скорости в одном направлении.

Кроме того, новые правила устанавливают запрет на движение вблизи спецтранспорта по соседним полосам со специальной скоростью, а также запрещают создавать помехи и препятствовать их движению.

Одной из целей предложенных изменений является уточнение поступков водителей, когда они встречают транспорт со спецсигналами. В настоящее время водителям нужно лишь уступить дорогу, но это требование не предполагает конкретных действий. За нарушение этого правила водителей могут оштрафовать по статье 12.17 КоАП РФ или лишить прав на несколько месяцев.

Если введут изменения в ПДД, водителям придется аккуратно уступать дорогу службам скорой помощи, пожарным, полиции, а также "гражданским" автомобилям, перевозящим высокопоставленных лиц. Новые нормы также запретят приближаться, обгонять и создавать помехи спецтранспорту.

Согласно данным Российского союза автостраховщиков (РСА), около 7-10% водителей в России до сих пор не имеют обязательного полиса ОСАГО. Такая доля остается неизменной, несмотря на предпринимаемые меры для повышения безопасности на дорогах страны.

Автор: Иван Бахарев