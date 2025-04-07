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14 апреля в России состоится презентация нового автобренда. Первый тизер

Покупатели в России в ожидании загадочной новой марки автомобилей "из сердца Европы". Дебют запланирован на 14 апреля, и пока доступна лишь тизерная информация.
РедакцияР
Редакция
07.04.2025, 12:13·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

По данным из «Российской газеты», на территории России готовятся к выходу нового автомобильного бренда. Единственное, что известно о данной марке, это то, что она появляется «из сердца Европы».

Сейчас активно функционирует сайт под названием «Сердце Европы», на котором стартовал обратный отсчет до официального дебюта загадочного транспортного средства. Дата мероприятия назначена на 14 апреля.

На тизере мы можем разглядеть темный контур некоего кроссовера. По мнению издания «РГ», это возможно китайский автомобиль, который будет представлен на российском рынке под ребрендинговым брендом.

Дополнительной информации о новом бренде и его первом автомобиле для России на данный момент недоступно. Скорее всего, компания стремится сохранить интригу до официального дебюта.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что на российский авторынок планируют официально вернуть популярный японский кроссовер Honda CR-V.

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