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В России стартовали продажи редкого спорткара Mercedes-Benz: стоимость поразит

Продается редкий «Мерседес» за 107 миллионов: старый суперкар с пробегом 19 км и мощным V12 двигателем. Разгон до 100 км/ч за 3,9 секунды, максимальная скорость - 320 км/ч. Mercedes GLS 2026 года получит технологию звездного неба и дисплей Pillar-To-Pillar.
А
Антон Звонкий
07.01.2025, 08:51·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

В России появилось предложение купить старый суперкар Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series за 107 миллионов рублей. Этому автомобилю 17 лет, но пробег у него всего 19 километров. Кроме того, у машины был только один владелец.

Этот вариант считается одним из самых редких и мощных модификаций серийных Mercedes-Benz. Всего было выпущено 350 таких спорткаров. Продаваемый автомобиль имеет более легкие кузовные панели из углепластика, фиксированную крышу вместо складной, расширенную колею и массивный задний спойлер.

Суперкар оснащен форсированным до 670 лошадиных сил мотором V12 объемом шесть литров. До сотни автомобиль разгоняется за 3,9 секунды, а его максимальная скорость достигает 320 км/ч.

Фото: Carsweek.ru

Также появилась информация о том, что в Mercedes GLS 2026 года установят технологию звездного неба и дисплей Pillar-To-Pillar.

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