В России стартовали продажи редкого спорткара Mercedes-Benz: стоимость поразит

В России появилось предложение купить старый суперкар Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series за 107 миллионов рублей. Этому автомобилю 17 лет, но пробег у него всего 19 километров. Кроме того, у машины был только один владелец.

Этот вариант считается одним из самых редких и мощных модификаций серийных Mercedes-Benz. Всего было выпущено 350 таких спорткаров. Продаваемый автомобиль имеет более легкие кузовные панели из углепластика, фиксированную крышу вместо складной, расширенную колею и массивный задний спойлер.

Суперкар оснащен форсированным до 670 лошадиных сил мотором V12 объемом шесть литров. До сотни автомобиль разгоняется за 3,9 секунды, а его максимальная скорость достигает 320 км/ч.

Фото: Carsweek.ru

Также появилась информация о том, что в Mercedes GLS 2026 года установят технологию звездного неба и дисплей Pillar-To-Pillar.